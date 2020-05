„Vyřizuji stavební povolení, do roka by mohlo být otevřeno. Inspirovali jsme se ve Vídni, kde tento přístup k věcem, které ještě můžou v jiných domácnostech sloužit, ale majitelům už přebývají, roky funguje velmi dobře,“ předeslal jednatel společnosti Esko-T Pavel Gregor.

Pračky, rádia i hrnce

Ve výsledku půjde o model, kdy lidé přivezou přebytečné elektrospotřebiče, nádobí, knížky, hračky či některé druhy nábytku. Obsluha předměty přijme, naskladní a centrum je pak za symbolickou cenu prodá zájemcům. Předpokládá se, že půjde o sociálně slabší obyvatele. Výtěžek poputuje jako dar sousednímu psímu útulku.

„Rádi bychom zřídili na sběrných dvorech v okrese místa, například klece, kam budou moci lidé přebytečné, ale ještě použitelné předměty odkládat. A my ty věci už do Třebíče odvezeme. Na webových stránkách centra pak bude aktualizovaná nabídka,“ popsal Gregor.

Ve Vídni se této činnosti podle Gregorova zjištění věnuje jeden celý odbor na magistrátu. Odebrané věci z celého velkoměsta projdou kontrolou, u přístrojů odborníci v dílnách provedou revize. V regálech pak věci vypadají velmi dobře, skoro jako nové. „Má to poměrně úroveň,“ podotkl. „Určitě se do toho budeme vpravovat postupně. Chvíli bude trvat, než se všechno naučíme, ale myšlenka je to bezesporu dobrá,“ je přesvědčený.

Zakladatelem společnost Esko-T je Svazek obcí pro komunální služby. Provozuje skládku komunálního odpadu v Petrůvkách, třídicí linku v Třebíči, ale i sběrné dvory v okrese.