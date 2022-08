Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ty v úterý objevil důchodce Rostislav Novák, který bydlí nedaleko. „Páchlo to opravdu odporně. Málem se mi udělalo špatně. Mezi kontejnery na papír ležely na zemi dvě papírové přepravky s obsahem, který připomínal odpad ze zabíjačky. Pravděpodobně vepřové uši, čelisti nějakého hospodářského zvířete, asi taky prasete, a další vnitřnosti, nad kterými létala hejna much,“ líčí Rostislav Novák.

Jen asi dvě stě metrů odsud na Bráfově třídě sídlí Policie ČR. Novák tam šel událost oznámit a zároveň upozornil na to, že přímo nad kontejnery je kamera. Ta patří Městské policii Třebíč. Její mluvčí Lucie Šerková potvrdila, že o události ví. „Podnět jsme dostali, i když ne úplně včas. Řešíme ho spolu s odborem životního prostředí. Bohužel, ten odpad se ocitl přímo pod kamerou, kam zařízení zcela nevidí. Navíc funguje ve smyčkách, nesnímá úplně vše,“ vysvětluje mluvčí s tím, proč se na techniku nedá vždy stoprocentně spolehnout.

Muší larvy, pracovníci se málem pozvraceli

Odbor životního prostředí zajistil odklizení nahlášeného odpadu. To viděl opět i Rostislav Novák. „Ve středu kolem půl jedenácté dopoledne jsem zase šel kolem kontejnerů a zrovna to tam čistili pracovníci popelářského vozu. Říkali, že se při tom málem pozvraceli. Poděkoval jsem jim za úklid a pak jsem se podíval na zem, na níž se hemžily tisíce muších larev,“ dodává se znechucením Rostislav Novák.

Úklid provedli pracovníci firmy Esko-T, která v Třebíči sváží odpad. Její ředitel Pavel Gregor jen kroutí hlavou. „A to proto, že se to bohužel stává dnes a denně. Bojujeme s tím i na třídičce. Lidi vyhazují kde co a naši pracovníci se tím pak musí prohrabovat,“ říká smutně. „Někteří lidi si tak chtějí vyřešit svůj problém. Zbaví se odporného odpadu, ale že to působí problémy jinde, to už je nezajímá. Dokud si neuvědomí, že jsou sami proti sobě, tak s tím budeme bojovat pořád. A ceny za svoz odpadu porostou, protože někdo ho musí likvidovat,“ krčí rameny Gregor.

Podle starosty Pavla Pacala kampaň Nebuď prase pořád běží a vyhodnocovat se bude až po nějaké době. „Nedá se očekávat, že by se její výsledky projevily po měsíci či dvou,“ říká Pacal. Určité odezvy od pracovníků Esko-T už ale město má. „Hlásí nám, kde dříve bývaly problémy a kde už nejsou. Ta místa ale nechci konkretizovat, aby tam naschvál někdo něco nenaházel. Vše si chceme vyhodnotit zhruba ke konci roku. To už budeme mít jasnější obrysy, co se změnilo a co ne,“ doplňuje starosta.

Také na kontejnerech, kde se objevily zbytky prasete, jsou samolepky s motivem kampaně. Podle Nováka však prohřešek na tomto místě není jediný. „Asi před měsícem někdo odhodil dvě mikrovlnné trouby k železobetonovému plotu, který lemuje železnici nad Janouškovou ulicí. Jeví se mi to všechno jakoby protest proti této kampani,“ myslí si vitální senior.