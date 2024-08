Přímo do jejího domu v Třebíči si pro ženu přišla speciální jednotka z Dukovan. Vyráběla a prodávala pervitin. Policisté zatkli i jejího známého, který od ní drogy kupoval a dál prodával.

Muže a ženu policisté zatkli v Třebíči v pondělí 5. srpna. Pro ženu si přímo k ní domů přišla speciální jednotka z Dukovan. „Zadrženou ženu policisté odvezli na oddělení, kde byla umístěna do cely,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Muže dopadli policisté ten samý den odpoledne v jiném domě. Také on zamířil s pouty na rukou do třebíčské policejní cely.

Policisté prohledali rodinný dům, garáž a auto zadržené ženy. „Zajistili chemikálie, laboratorní sklo a další předměty určené k výrobě pervitinu, dále drogy a finanční hotovost v české i cizí měně,“ popsala mluvčí.

Dvě stě gramů pervitinu

Žena měla tou dobou připraveno k další distribuci bezmála padesát gramů pervitinu. Podle policistů jí od konce loňského roku prošlo rukama více než dvě stě gramů této drogy. Vyráběla je zejména v rodinném domě, kde nyní bydlela. „Drogy získávala prostřednictvím chemikálií a předmětů, které si obstarala. Léky k výrobě pervitinu nakupovala v zahraničí. Získané drogy užívala pro svoji potřebu a distribuovala je dalším lidem,“ uvedla Kroutilová.

Pervitin si od ní kupoval i obviněný muž, kterému žena poskytla přibližně sto padesát gramů drog. „Muž pak pervitin užíval nebo na různých místech v Třebíči prodával. Jiný muž od obviněné ženy dostal v desítkách případů pervitin za nějakou protislužbu,“ doplnila mluvčí.

Třiatřicetiletá žena pochází z Brněnska a v minulosti už byla opakovaně odsouzena, zejména za drogy. Odpykala si i tresty vězení. „Žena je obviněna ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve značném rozsahu,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Milan Špaček. Také zadržený jednatřicetiletý muž má za sebou již trestní minulost.

Obviněná žena byla vzata do vazby a policisté ji odvezli do věznice. Muž byl po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Ženě hrozí za drogovou trestnou činnost trest odnětí svobody až na deset let.