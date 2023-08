Most v Poušově je v havarijním stavu. Město ho muselo nechat uzavřít koncem loňského roku. Tehdy na něj nemohla nejen auta, ale byl uzavřený i pro pěší a cyklisty. Tento stav trval do letošního února, kdy zde vznikla zmíněná dřevěná lávka. „Takže nyní se situace opět opakuje, na most nemůžou ani pěší, ani cyklisté.

Přes lávku přitom vede mezinárodní cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs. Což o to, místní, kteří se tu vyznají, to asi vezmou přes lávku, která je v zahrádkářské kolonii kus proti proudu. Ale ty neznalé čeká docela zajížďka. Viděl jsem plán objížďky a vypadá to, že při jízdě od Jihlavy nejprve žene cyklisty dolů k mostu, aby vyjeli na Podklášteří a pak zase zpátky do centra,“ uvedl cyklista Milan Sýkora. „To už by bylo lepší dát cyklistům upozornění při výjezdu ze Sokolí, aby jeli dál po silnici vedoucí od Nové Vsi. Průjezd přes Novou Ves je teď stejně zavřený, takže tam auta moc nejezdí a lidé na kolech by se tak do Třebíče dostali po rovině,“ doplnil Sýkora.

Objížďka pro cyklisty je opravdu trochu krkolomná. „Objízdná trasa pro cyklisty je přes Žerotínovo náměstí, ulici 9. května a Račerovickou ulici,“ popsala tisková mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová cestu, kterou musí cyklisté absolvovat ze směru z centra města.

Konstrukce, která zanedlouho z Poušova zmizí, pochází ještě z druhé světové války. Jedná se o tzv. Baileyho most. „Bude odstraněn a uskladněn, podle jeho technického stavu pak bude rozhodnuto o jeho dalším využití. Práce na stavbě nového mostu jsou plánovány do konce listopadu letošního roku, při příznivých klimatických podmínkách,“ uvedla dále mluvčí.

Přes most v Poušově už zase neprojedou ani cyklisté, ani neprojdou pěší. Podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Nový most by měl v Poušově stát ještě do konce tohoto roku. Je to však s otazníkem. „Záleží totiž na tom, v jakém stavu budou pilíře, na kterých je stávající nosná konstrukce,“ uvedl již dříve třebíčský starosta Pavel Pacal.

Stavba vyjde na 14,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Konstrukce je svým způsobem unikátní, podobných mostů už je v republice jen několik desítek. V Třebíči je stejný také na Polance. Ten ale také má časem ustoupit modernímu trendu. Baileyho mosty vynalezl britské konstruktér Donald Coleman Bailey. Tvoří je díly, pomocí nichž je mohli ženisté stavět bez těžké techniky. Nosnost mostů byla velmi vysoká, dokonce unesly i tank. Třebíčský most v Poušově byl však dlouhodobě přetěžován, což zapříčinilo jeho havarijní stav. Naposledy prošel většími opravami v roce 2018.