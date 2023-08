Jsou neodmyslitelně spjatí s vodou, přesto v Heralticích na Třebíčsku žádnou kašnu nebo podobný vodní prvek nemají. To se však na jaře příštího roku změní. V obci totiž kompletně přebudují náves. Kromě fontány přibude velké množství stromů a další zeleně.

Náves v Heralticích se dočká obnovy. Podívejte se na video, jak teď náves vypadá. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Z chystaných změn má radost Anežka Krulová. „Dosavadní náves se mi líbí, ale ty plány vypadají ještě lépe. A konečně se zase do Heraltic pořádně vrátí voda. Kašna tady rozhodně chybí. Zvlášť když jsme s vodou tak spokojení. Kdysi tu stávala nádrž, jenže ta příliš dlouho nevydržela a bourala se. Snad se tomu teď povede lépe,“ doufá obyvatelka Heraltic.

Práce na návsi by mohly začít ještě letos. Výsledkem má být dramatický, přírodní až magický vzhled. Podle starosty Štěpána Koukala to odkazuje na kruhy ze stromů, které budou vidět z ptačí perspektivy. „Historicky byla na návsi požární nádrž. Musela však udělat místo pro chodníky, a proto se zbourala. Rozhodli jsme se inspirovat minulostí. Bude tam odkaz na heraltickou vodu. To je pro nás nejdůležitější prvek,“ popisuje starosta s tím, že důraz kladou také na zeleň. Pokud Heraltice získají ještě dotaci, tak mohl ještě okolo centra obce vzniknout sad.