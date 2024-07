Korejská společnost v tendru soutěžila s francouzskou firmou EdF. KHNP však na rozdíl od Francouzů na Třebíčsku působí už delší dobu. Podporuje například hokejisty Horácké Slavie nebo místní dobrovolnické organizace . „S korejskou stranou spolupracujeme už několik let. Viděli jsme v tom záruku, že cokoli v KHNP řekli, to vždy splnili. Jejich reference jsou navíc takové, že ve světě staví vždy včas a za rozpočet, který je daný na začátku. Už když podávali nabídku, vedli jsme s nimi jednání o jejich působení k Třebíči a regionu. Nic neponechávají náhodě, projednávali s námi bydlení pracovníků, otázky školství, zdravotnictví a dalších věcí,“ doplnil Pacal.

Výstavba domů

Většina záležitostí poběží ve stejném duchu jako nyní. „Už předtím vytvářela KHNP modelové situace, co se bude dít, když vyhrají, co budou požadovat. Nebudeme tedy začínat od úplného začátku, přesuneme se ke konkrétním věcem. Úplně první věc bude, že zástupcům KHNP nabídneme znovu součinnost. Pozveme je na valnou hromadu Energetického Třebíčska, kde jim poblahopřejeme oficiálně a budeme deklarovat jednání o oněch konkrétních krocích,“ uvedl starosta.

Mezi ony konkrétní kroky může patřit například výstavba nových domů v jižní části města. Město zároveň už dříve deklarovalo, že je dostatečná i kapacita škol v Třebíči. Zabývá se také posílením lékařských kapacit. Výstavba nových bloků navíc souvisí i s výstavbou příjezdových tras k elektrárně. Kvůli nadrozměrným nákladům bude potřeba postavit obchvaty několika měst na Vysočině – včetně Třebíče.

Vedení jihokorejské společnosti do Třebíče často jezdí. Nedávno se delegace z Třebíčska vedená starostou vypravila na oplátku do Koreje. Této návštěvy se zúčastnil i Vítězslav Jonáš, předseda zmíněné společnosti Energetické Třebíčsko, která pro Korejce zajišťuje na Třebíčsku kontakt s veřejnou správou, firmami i spolky. „Pro nás jejich vítězství znamená pokračování stávajícího trendu. KHNP s námi spolupracuje proto, že není znalé regionu. Takže po nás její zástupci chtějí, abychom jim doporučili, kde třeba můžou pomoct s charitativními projekty. Dobře také spolupracují s obcemi a médii. Tím, že Korejci nyní tendr vyhráli, víme, do čeho jdeme,“ zhodnotil výběr vlády Jonáš.

Ten vidí pozitivum také v rychlém jednání vítězné firmy. „Korejci umějí stavět rychle, což v našem regionu potřebujeme,“ doplnil Jonáš, který ale ocenil i Francouze za jejich korektní přístup. „Začali s námi spolupracovat později, ale vlastně by v případě výhry převzali aktivity Korejců. Oficiálně mi to takto sdělili. Nicméně tím, že tu KHNP už sedm let účinkuje, má to výhodu v návaznosti na všechno, co se tu už udělalo,“ vysvětlil šéf Energetického Třebíčska.

Korejci jsou vidět

Vítězství jihokorejské společnosti přivítal i Třebíčan Ladislav Janáček. „Fandím totiž třebíčským hokejistům. Takhle je snad jistota, že KHNP bude podporovat zdejší hokej i nadále, což bude důležité o to víc, když Třebíč teď bude hrát v azylu,“ zamyslel se Janáček, který ale vidí i další pozitiva. „Je fakt, že práce těch Korejců je hodně vidět, ti Francouzi se tu snad ani neukázali. Nevím, jaký je rozdíl v těch technologiích, to je asi otázka na odborníka. Myslím, že obě ty firmy by nové bloky postavily asi stejně dobře. Hlavní ale je, aby se na tom podílely i české firmy, jak všichni slibovali. Třebíči to určitě pomůže. Budou zakázky, lidi snad zbohatnou,“ podotkl Janáček.

O tom, že nové bloky postaví Jihokorejci, informovala vláda 17. července v poledne. Zakázka je rozdělená na dva bloky v Dukovanech a opci na možné dva budoucí bloky v Temelíně. Zakázka na dva zmíněné bloky v Dukovanech celkem činí zhruba čtyři sta miliard korun za oba. Na výstavbě by se měly z asi šedesáti procent podílet české firmy. Podle starosty Pacala jsou na základě podkladů Okresní hospodářské komory Třebíč připraveny na spolupráci s Korejci i firmy z Třebíče a okolí.