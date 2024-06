Příprava nového reaktoru v Dukovanech dosud vyšla na zhruba 3,5 miliardy korun

ČTK

Příprava nového jaderného bloku v Dukovanech dosud energetickou skupinu ČEZ stála kolem 3,5 miliardy korun. Na dnešní valné hromadě to uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. Nový reaktor v Dukovanech by se měl podle současného harmonogramu začít stavět v roce 2029, hotový by pak měl být v roce 2036. Podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Kromě tohoto bloku nyní vláda rozhoduje o možné výstavbě dalších až tří jaderných reaktorů.

Jaderná elektrárna Dukovany. | Foto: poskytla JE Dukovany