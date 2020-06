Stařeč má vlastní vodovod napájený místními vrty, ze kterých se pitná voda shromažďuje právě ve zmíněném vodojemu z roku 1972.

Potřeboval by rekonstrukci, trvala by ovšem několik týdnů. A po tu dobu by lidé zůstali bez přístupu k vodě. „Což je nemyslitelné,“ uvedl stařečský starosta Čestmír Linhart.

Starý vodojem má pouze jeden rezervoár vody, u nového projektant naplánoval dva, aby v případě nutnosti bylo možné jeden odstavit a druhý záložní využít. „Chceme též zvýšit zásobu vody ve vodojemu na víc jak čtyřiadvacet hodin. Sice v současnosti prší, ale i tak máme zkušenost, že naše studny jsou o polovinu méně vydatné, než v minulosti. Chceme se zkrátka pojistit, abychom nezůstali na suchu,“ doplnil starosta.