Kolaps dopravy způsobilo zahájení prací na hlavním průtahu v centru města – konkrétně na křižovatce Sucheniovy ulice a ulice Vítězslava Nezvala ve směru k „zonce“. Mění se tam semafory a silnice je zúžená. „Tohle je vážně peklo. Ale předvídal jsem to, a protože bylo dnes pěkné počasí, jel jsem do práce na kole,“ hlásí Šimon Mejzlík. Ten bydlí v Borovině v západní části města, pracuje však na jeho východním okraji.

VIDEO: Více bezpečí? Nervy mezi Třebíčí a Vladislaví skončí, silnice bude širší

Na rozdíl od něj ale mnozí jiní takové štěstí neměli. „Mně nic jiného nezbývá, musím jet do Studence. Trčím tady už asi dvacet minut a posunul jsem se od hranice města jen sem nad závory,“ krčí rameny Pavel Novák z Jihlavy, který v borovinském kopci trpělivě vyčkává za volantem, až se auta před ním zase aspoň trochu posunou. Vzápětí nato se ptá, jak dlouho mají tato omezení trvat. Když slyší, že do 30. července, jen se chytí za hlavu. „To snad nemyslíte vážně! To radši budu jezdit vrchem přes Měřín a Velké Meziříčí. Rozhodně to bude rychlejší, než jet přes Třebíč,“ podotýká Jihlavan.

V Sucheniově ulici se mění semafory a je zúžený hlavní tah.

Práce potrvají až do konce července.

Poté se ale přesunou na křižovatku pod vlakové nádraží a nakonec i na křižovatku u úřadu práce.

Recept na rychlejší přesun má Hana Jechová. „Já musím jet z Boroviny na Podklášteří. Normálně bych to vzala přes Poušov, jenže ten je taky uzavřený. Takže až se dostanu pod závory, odbočím do té uličky vlevo a pak sjedu tou jednosměrkou na Polanku. Tím se dostanu na Stařečku a odtud to snad už na Podklášteří půjde,“ popisuje Jechová cestu ze Sucheniovy ulice na Rypáčkovu a poté ulicí Nad Lesem. „Jen mám dojem, že zanedlouho takhle budou jezdit všichni a celá Stařečka se ucpe taky,“ dodává žena.

Třebíči se vyhnou autobusy

Kolaps v dopravě ovlivní i cestující v autobusech. V Sucheniově ulici se zrušily autobusové zastávky linkových autobusů a někteří dopravci své trasy raději přesměrovali. „Omlouváme se za diskomfort, ale lepší se městu vyhnout, než pravidelně dojíždět do Brna i Českých Budějovic s třiceti a více minutami zpoždění. Děkujeme za pochopení,“ oznámila už v pátek společnost United Buses, která přes Třebíč vede linku České Budějovice – Telč – Brno – Olomouc. Podobně spoj dopravce Auto-Bey mezi Prahou a Třebíčí nyní nebude zajíždět k železniční stanici, aby se vyhnul přílišnému zpoždění.