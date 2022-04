Opravy se dočkají i současné propusti pod sjezdy, stejně tak dělníci pročistí příkopy podél silnice. Stávající římsy nahradí nové z monolitického betonu, vymění se i svodidla, všechny směrové sloupky a dopravní značení, nová zrcadla už budou elektricky vyhřívaná. „Ve směru jízdy na Telč bude před přechodem pro chodce kontrastní protismyková úprava,“ doplnil Buček.

Uzavírka jihlavského tunelu: policie bude dohlížet na dodržování objízdných tras

Starosta Staré Říše Zdeněk Svoboda Deníku řekl, co na opravy průtahu říkají místní motoristé. „Uklidnil jsem je, že se k domům nedostanou jen pět dní, pak už domácí pustí,“ usmál se s tím, že příští rok by měly opravy u Staré Říše ještě pokračovat.

Řidiči se ale na objízdných trasách pořádně projedou – od Telče budou muset jet přes Žatec, Urbanov a Nevcehli, do Pavlova. Pak do Dlouhé Brtnice a na Jihlavu nebo na Třebíč. Délka objízdné trasy je téměř dvacet kilometrů. Od Třebíče či z Jihlavy pojedou řidiči ještě delší cestou přes Hladov, Dlouhou Brtnici do Stonařova a dále přes Otín, Pavlov, Nevcehli, Urbanov a Žatec.