Obří rekonstrukce hradu Kámen: opravy mají vyjít na 131 milionů

Placení mýta



* Bude se platit na úseku z Jihlavy do Znojma a z Havlíčkova Brodu do Svitav.

* Jihlavský úsek má v celé délce asi 85 kilometrů.

* Platit začne od prvního července tohoto roku.

* Cílem je omezit tranzit zahraničních kamionů, kteří vyhledávají levnou trasu do Rakouska.

* V celém Česku bylo zpoplatněno 1 332 kilometrů dálnic a 1 102 kilometrů silnic první třídy. Letos od července má být zpoplatněno dalších 380 kilometrů silnic první třídy.

Jak podotkl Pavel Bartoš z odboru dopravy Kraje Vysočina, nic takového se zatím nepotvrdilo. „Doposud nemáme výsledky sčítání dopravy 2020, takže nelze přesně říct, jestli narostla doprava více, než bude celkový nárůst dopravy. Současně nemáme negativní informace od starostů na souběžných silnicích druhých tříd, že by docházelo k objíždění zpoplatněných úseků,“ řekl a zároveň pokračoval: „Proti aktuálnímu zpoplatnění nemáme negativní odezvy, s tím, že je vždy nutné u jednotlivého úseku samostatně posuzovat jednotlivé dopady na okolní silniční síť. U nových úseků není adekvátní objízdná trasa pro dopravu, která by se zpoplatnění chtěla vyhnout,“ konstatoval Bartoš.

Obavy z tohoto se snažil rozptýlit i mezinárodní přepravce René Svoboda, jenž provozuje kamionovou dopravu v Rančířově na Jihlavsku. „Ani vzhledem k současným vysokým nákladům za pohonné hmoty se objíždění nevyplatí. Naopak mi bylo divné, že silnice není tak dlouho zpoplatněná,“ sdělil Deníku už před časem.

Délka úseku, který budou dopravci muset nově platit, bude například na silnici 38 po celé délce asi pětaosmdesát kilometrů. „Od zpoplatnění komunikace si slibujeme především to, že tranzitní doprava nebude preferovat nezpoplatněné silnice první třídy na úkor zpoplatněných. Dalším přínosem je navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu, rekonstrukci či vylepšení silnic a železnic,“ potvrdil rozhodnutí mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Starostové, jejichž města a vesnice na trase leží, novinku vítají. Příkladem za všechny budiž starosta městyse Stonařov, Ivan Šulc. „Divím se, že to nepřišlo už dřív. Těžká nákladní doprava silnice ničí nejvíc, tak ať za to také zaplatí,“ řekl starosta. Městys leží na trase z Jihlavy na Znojmo a denně jím projede několik tisíc aut.

Jedno z míst, kde naopak doufají, že mýto nesvede tranzitní náklaďáky z obchvatu do centra je Jihlava. Mýto už platí na silnici první třídy od Poděbrad až do Jihlavy po křižovatku se silnicí druhé třídy číslo 602 směrem na Pelhřimov. „Prodloužení zpoplatněného úseku až do Znojma nebude mít nejspíš na Jihlavu podstatný vliv, protože sjetí z obchvatu, průjezd přes město přes všechny křižovatky bude časově výrazně delší než pokračovat přes přivaděč dále na Znojmo. Pokud by ovšem i přesto řidiči nákladních aut začali z obchvatu sjíždět, tak by to pro Jihlavu byl velký problém,“ vyjádřili se dříve pro Deník jihlavská primátorka Karolína Koubová a radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

Některé silnice budou zdarma

I ve druhé polovině roku však na Vysočině zůstanou některé silnice prvních tříd, které budou dál zdarma. Bez poplatku se bude jezdit po silnicích 37 ze Ždírce nad Doubravou přes Žďár nad Sázavou k Velké Bíteši, stejně tak po silnici 23 od Jindřichova Hradce přes Telč a Třebíč na Brno. A mýtné nebude zavedeno ani na silnici 19 od Havlíčkova Brodu přes Žďár nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem.

„S dalším masivním rozšiřováním sítě zpoplatněných silnic první třídy se v současné době nepočítá,“ ujistil Brychta. Vysvětlil zároveň, jakým způsobem jsou vybírány silnice, kde poplatky zavedeny budou. „Základním kritériem pro výběr dalších silnic pro zpoplatnění jsou především dostatečné intenzity provozu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Brychta.

Na nezpoplatněných jedničkách na Vysočině dle posledního sčítání dopravy projede obvykle do pěti tisíc aut denně, nejedná se o vytížené tranzitní trasy. To překvapilo Bohumíra Nikla, starostu Ždírce nad Doubravou. Ve městě na severu Havlíčkobrodska se kříží dvě silnice první třídy. Na té s číslem třicet čtyři se mýtné platí, na „sedmatřicítce“ ovšem nikoliv. „Když už, chtělo by to zpoplatnit obě. Aut nám tu po nich projede zhruba stejně, mýtné se však platí jen na jedné,“ podivoval se starosta.