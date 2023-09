Řidič zastavuje u zákazové značky a trochu bezradně na ni chvíli hledí. Pak se mu pohnou rty, které zjevně vyslovují něco nepříliš lichotivého na adresu toho, kdo ji sem postavil. Jaromír Jirák je jeden z prvních, kdo pocítil uzavírku třebíčských ulic 9. května a Račerovické v Třebíči. Začala v pondělí 11. září v sedm hodin ráno. Je 7.05. „Myslel jsem, že to ještě stačím projet. Když se teď o prázdninách zavíraly všechny ty třebíčské křižovatky, silničáři vždy stavěli značky až do devíti. Tentokrát ale byli nějak moc akurátní,“ krčí rameny Jirák a otáčí auto. Stejně jako další řidiči, kteří stojí za ním na Žerotínově náměstí.

Silnice na obou zmíněných ulicích patří Kraji Vysočina, který zde bude dělat nový povrch. Jejich uzavírka představuje značnou komplikaci. Kdo chce jet ze čtvrti Podklášteří do Boroviny ležící na západní straně města, musí to vzít oklikou přes Nové Dvory, které jsou naopak na té nejvýchodnější části. Jiná možnost není – a to i proto, že oblíbená spojka přes Poušov je už tři čtvrtě roku uzavřená. Na podklášterské křižovatce ulic 9. května, Račerovické, U Obůrky a U Kuchyňky se proto snaží řídit provoz dva městští strážníci. „Tohle je krizová situace,“ říká jeden z nich.

Je fakt, že jim není co závidět. Všude kolem jsou zábrany, značky se zákazy vjezdu, ale zároveň i poměrně hustá zástavba. Takže aut jezdí požehnaně – a to jak těch lidí, kteří zde nebydlí, tak i místních. Ti všichni jsou z uzavírek velmi zmatení. „Prosím vás, jak se mám dostat k Obůrce? Já tam pracuji,“ objasňuje policistovi slečna, která způsobně zastavila před zákazovou značkou a doprostřed křižovatky došla pěšky.

Strážník není nelida, a tak jí vychází vstříc. „Tentokrát vás pustím, ale od zítřka už musíte jet zadem přes Novou ulici, na Příkopy, pak se vrátit na Račerovickou, nad odbočkou na Poušov to vzít na Lesní a pak na Zámeckou. Tam už se dostanete k Obůrce,“ vysvětluje policista, dnes zřejmě už po několikáté.

Slečna pomrkává dlouhými řasami a snaží se vše zapamatovat. Pak usedá do Oktávky a míří přes křižovatku. Na její místo přijíždí černý kombík. „Jak se prosím dostanu do Boroviny?“ ptá se muž za volantem.

Autobusová doprava v Třebíči při uzavírce ulic 9. května a Račerovické. Zdroj: MěÚ TřebíčZdroj: Deník/Milan Krčmář

Když mu strážník říká, že musí zpět na Táborskou, pak na Hájek a odtud na Nové Dvory, tak ho řidič přerušuje. „No jo, ale já nejsem z Třebíče,“ říká muž, jenž třebíčský místopis zjevně neovládá.

V tu chvíli z Račerovické ulice přijíždí další auto, kterému se musí věnovat druhý strážník. „Je to tam špatně značené,“ rozčiluje se Ivan Červíček a ukazuje za sebe. Myslí tím křižovatku ulice Na Příkopech s Račerovickou a pak delší dobu s policistou diskutuje. „Hlavně nechápu, proč je uzavřená celá Račerovická ulice včetně křižovatky s 9. května, Obůrkou i U Kuchyňky. Vždyť se pracuje až dál směrem k centru. Tohle lidi akorát tak mate,“ svěřuje se Červíček později redaktorovi Deníku.

Nejbližší pracovníci stavby se opravdu nacházejí až o nějakých dvě stě metrů dál. A před vjezdem na zámek zeje obrovská díra – která se však dá objet. „Aspoň autobusy by tudy zatím mohly projíždět. Vždyť i ty změny jízdních řádů jsou strašné. Podklášteří a Nehradov jsou teď úplně odříznuté od zbytku Třebíče,“ kroutí hlavou Marie Dohnalová.

Nákladní vozy mají ještě větší problém – objížďka je totiž vede až do Jihlavy. Uzavírka by měla trvat až do 10. října. Záleží ale na postupu prací, možná skončí dříve. „Zhotovitel nám potvrdil trvání prací na maximálně dvacet dnů,“ objasňuje Zdeněk Pánek z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Pokud by tedy tento termín využili stavbaři naplno, měly by práce být hotové někdy počátkem října.