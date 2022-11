Doprava v Třebíči kolabuje. Příští týden bude lépe, zní z radnice

/FOTO, VIDEO/ Kolony dlouhé stovky metrů. Nejčastěji se táhnou od obchodního centra Stop-shop k centru, dopravní kolaps ale nyní hrozí i jinde po Třebíči. „Nevím, jestli to umocnilo zavření Poušovského mostu, ale situace ve městě je v posledních dnech fakt hrozná. Včera jsem jel do Jihlavy. Z našeho sídliště Horka-Domky do Boroviny jsem to jel čtyřicet minut. A stejnou dobu mi pak trvala cesta od cedule s nápisem Třebíč k ceduli s nápisem Jihlava,“ posteskl si Petr Tománek.

Doprava v Třebíči | Video: Deník/Milan Krčmář

Starosta Pavel Pacal připouští, že doprava v Třebíči je nyní opravdu zoufalá. „Množství aut už zkrátka začíná být neúměrné. Rozložení ulic není schopné ta auta pojmout. Do toho přišly dvě velké komplikace. Zjednosměrnění provozu na ulici Bedřicha Václavka a uzavření Jungmannovy ulice, kterou plynaři zavřeli kvůli úniku plynu. Podle dopravních modelů přitom uzavření této ulice sníží propustnost celého tahu Třebíčí o třicet procent. Máme ale příslib, že 20. listopadu by měla být ulice Bedřicha Václavka zprovozněná obousměrně,“ prohlásil Pacal. VIDEO: Třebíč už má vánoční strom, při kácení přišel o několik větví Podle starosty pomůže Třebíči jedině obchvat. „Dokud nebude, budou ve špičkách hlavní tahy po Třebíči ucpané. Další věc, která tomu pomůže, budou dynamické semafory a také záchytné parkoviště na Hrotovické ulici, které má být do konce listopadu hotové. Spousta lidí stále jezdí až do centra, kde zatím mají možnost parkování za třicet korun. Nebude to ale všelék. Bez obchvatu je to těžko řešitelné,“ doplnil Pacal. Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu