Kolona aut se pomalu posouvá ke křižovatce. U ní stojí velký autojeřáb a zrovna vytahuje do výšky dlouhý lesklý sloup. Řidiči v autech se aspoň nenudí a mají co sledovat. „Celkově to ale není tak špatné. Myslela jsem, že to bude s dopravou vypadat hůř. Je ale fakt, že tahle křižovatka se ucpává spíš odpoledne. Teď po ránu se auta pohybují spíš na hlavním tahu,“ zamýšlí se Jitka Šťastná.