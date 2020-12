Kvůli potížím s dýcháním navíc není schopný nosit delší dobu roušku. „Občas na mě padá beznaděj a nevidím světlo na konci tunelu. K tomu mám doma starou maminku,“ povzdechl si havlíčkobrodský důchodce. Podobné potíže popsala u svého manžela i Marie Krajíčková z Chotěbořska, kterou koronavirus tvrdě omezil i v podnikání.

Většina psychologů a psychiatrů se shoduje v tom, že nárůst u depresí v době koronaviru a vládních omezení sice čekali, ale ne až takový. To potvrdil i známý jihlavský psychiatr Miroslav Skačáni. „Pacientů, kteří k nám přijdou do ambulance, přibývá. Na depresi má vliv sociální izolace, obavy z nemoci, ale i peněžní situace. Trpí mladí, ale také lidé staří a osamělí,“ podotkl psychiatr.

Psychiatr Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví spolu s kolegy zpracoval odbornou studii zaměřenou výhradně na dopady koronaviru na lidskou psychiku. „Zkoumali jsme vzorek pacientů v počtu stejných asi tří tisíc osob v porovnání za rok 2017 a 2020. Nárůst depresí, úzkostí a sebevražedných myšlenek je tu o desítky procent,“ konstatoval odborník.

Podnikatelé i zaměstnanci

Podle něj trpí depresemi, stresem a obavami z koronaviru podnikatelé, kteří se bojí o existenci, i zaměstnanci. Typicky například lidé pracující ve zdravotnictví a sociálních službách. Deprese je psychické onemocnění, kterým v Česku trpí zhruba půl milionu obyvatel.

Ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava Dagmar Dvořáková upozornila i na další aspekt. „Pacienti, kteří již duševním onemocněním trpí, mají samozřejmě riziko, že se jejich stav zhorší, větší než lidé zdraví,“ sdělila ředitelka.

Havlíčkobrodský sportovec Petr Jirka podle svých slov nynější situaci sice zatím zvládá, ale už také cítí stupňující se rozladěnost. „Hlavně z toho, že je člověk omezený na každém kroku, vázaný doma, děti nemohou do školy a svět kolem nefunguje jako dřív,“ uvedl Jirka.

Doslova nápor zažívají v této době různé krizové linky. „Lidé volají, ptají se, co bude. Jak se to dá vydržet. Jak zaplatí hypotéku. Co doma s dětmi. To řešíme na lince dnes a denně,“ popsala současnou situaci ředitelka Modré linky Hana Regnerová.

Studie Petra Winklera duševní nemoci a koronavirus, zkoumáno 3000 osob rok 2017 a pak 2020