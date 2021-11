Miroslav Donutil se narodil v roce 1951 v Třebíči a ačkoli mládí prožil ve Znojmě a v Brně, celý život se ke svému rodnému městu hlásil. Jako kluk sem jezdil zejména o prázdninách k prarodičům, kteří bydleli na Jejkově. „Byl jsem tady imrvére,“ prohlásil Donitil v jednom rozhovoru.

Město Třebíč mu čestné občanství udělilo pro jeho nezpochybnitelný přínos v oblasti české kultury. Od roku 1973 do roku 1990 působil v brněnském divadle Husa na provázku, poté byl až do roku 2013 členem činohry Národního divadla v Praze. Znají ho i televizní a filmoví diváci. Například jeho ztvárnění tatínka Šebka v Pelíšcích je naprosto nezapomenutelné, stejně tak i jeho role v Tankovém praporu, Dědictví či v seriálech Četnické humoresky nebo Doktor Martin. V roce 1998 navíc obdržel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Pasti, pasti, pastičky.

Podle tiskové mluvčí radnice Irini Martakidisové přišel s návrhem čestného občanství pro Miroslava Donutila starosta Pavel Pacal. „Bylo to k sedmdesátým narozeninám pana Donutila. Když tento návrh jednoznačně prošel zastupitelstvem města, starosta panu Donutilovi poté zatelefonoval, zda s tím souhlasí. Pan Donutil mu odpověděl, že je to pro něj čest. Následně se řešilo, kdy mu čestné občanství předat. Taková záležitost se většinou spojí s nějakou kulturní akcí, a tak jsme s ředitelkou MKS Třebíč paní Hanáčkovou řešili, zda zde pan Donutil bude v tomto roce hrát. Vyšlo to tedy právě na představení Smrt obchodního cestujícího,“ popsala Martakidisová.

Titul čestný občan města se v Třebíči uděluje od roku 1875.



Kromě Donutila získalo čestné občanství Třebíče 46 dalších osobností.



Většinou se oceňovaly lokální osobnosti. Kromě nich je však čestnou osobností například T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ludvík Svoboda či Emil Zátopek.



Jediným, komu bylo čestné občanství odebráno, byl Klement Gottwald.



Vedle čestného občanství uděluje Třebíč i Ceny města. Donutil ji obdržel v roce 2016.

S Miroslavem Donutilem se velmi dobře zná bývalá programová ředitelka MKS Třebíč Ivana Řídká, která znala i jeho tatínka. „Vzpomínám si, jak Mirek jednou přijel do Třebíče se svou one man show. Pak jsme si šli sednout do restaurace a byl tam i jeho tatínek, moc příjemný pán. Tehdy jsem si s ním povídala a k našemu společnému údivu jsme zjistili, že jeho manželka a moje maminka spolu hrály ochotnické divadlo. Třebíč je zkrátka malá. Proto mě později moc mrzelo, když mi Mirek telefonoval, že jeho tatínek zemřel,“ uvedla Řídká.

Podle Řídké si Miroslav Donutil čestné občanství rozhodně zaslouží, s čímž souhlasila i naprostá většina lidí v minianketě, kterou Deník provedl v třebíčských ulicích. „No jistě, že ano. Je to Třebíčák, já ho navíc znám od dětství. Tehdy jsem znala i jeho dědu. Oni bydleli v Mlýnské ulici a my v Jihlavské bráně, tak jsem je často potkávala. Ale abych se přiznala, vlastně ani nevím, že má to čestné občanství dostat,“ řekla Vlasta Zvěřinová.

Velkým fanouškem je i Marie Rambousková. „Je to dobrý bavič a herec. Tak si to ocenění asi zaslouží,“ zamyslela se Rambousková.

To Irena Pechová za Donutilem jednou cestovala i do Prahy, aby zhlédla jedno jeho legendární představení. „Určitě si to zaslouží. Já ho mám jako herce opravdu ráda, u nás je oblíbený v celé rodině. Dokonce jsme se na něj jeli podívat i do Národního divadla na Sluhu dvou pánů. Pak mám ráda Pelíšky a můj syn miluje seriál Doktor Martin. U nás tedy pana Donutila máme všichni rádi,“ sdělila Pechová.

Petru Purerovou mrzí, že Donutila nikdy nepotkala osobně. „To víte, že si to zaslouží. Filmy s ním mám ráda. Ale i když je Třebíčák, tak jsem ho nikdy naživo neviděla,“ posteskla si Purerová.

Prvním čestným občanem Třebíče se v roce 1875 stal Adolf Kubeš, jenž sepsal obsáhlé dějiny města. Třebíč zpočátku oceňovala jen lokální osobnosti, po vyhlášení Československa se však situace změnila. Hned v roce 1918 se čestnými občany stali Tomáš Garrigue Masaryk a Alois Jirásek, v roce 1935 například prezident Edvard Beneš. Další oceněný prezident, Klement Gottwald, získal čestné občanství v roce 1945, tedy ještě coby náměstek předsedy vlády. S ním tehdy čestné občanství obdržel i rodák Hroznatína u Třebíče, generál Ludvík Svoboda, tedy také pozdější prezident. Na rozdíl od Svobody však Gottwaldovi tento titul odebralo zastupitelstvo města v roce 2019. V historii Třebíče se tak stalo poprvé a zatím naposled.

V roce 1949 se čestným občanem Třebíče stal běžec Emil Zátopek, který stále drží rekordy zdejšího sokolského stadionu. Po roce 1961 se čestné občanství neudělovalo. Tradice se obnovila až v roce 1998, kdy titul obdržel skautský vůdce Josef Bublan. Zároveň se tak vrátil zvyk z dob Rakouska-Uherska, kdy se oceňovali pouze místní rodáci a osobnosti.

Kromě čestného občanství uděluje město také Ceny města Třebíče, kterou v roce 2016 získal i Miroslav Donutil. Ten je v současné době zřejmě nejznámějším nositelem obou ocenění.