Osmáci měli za úkol najít nějaký pomník 1. světové války. Téma, které by žáci – podle dřívějších zkušeností učitelů – za normálních okolností v mnoha případech plnili jen formálně v duchu hesla „tak jako něco odevzdám“, se v době koronavirové domácí nudy chytlo.

Kolik jim bylo? A kdo to vůbec byl?

„Zadání znělo – vyhledej aspoň jeden pomník, zjisti, co je na něm napsáno, vyfoť ho, sáhni si na něj, je to důležité,“ popsal úkol učitel dějepisu Pavel Mikoláš. Hledání na internetu v tomto případě neplatilo, mládež opravdu musela na místo. „Řekli jsme dětem, že třeba ve vesnici, odkud pochází jejich prarodiče, může být na pomníku jméno shodné se jménem jejich rodiny. Pak se mají ptát, zda náhodou někdo z příbuzných neví, jak se válka rodiny dotkla. Kdo z předků bojoval či dokonce padl,“ pokračuje Mikoláš.

Školáci si měli všímat věku mužů a chlapců, jejichž jména jsou na desce pomníku zaznamenaná. A taky se měli poptat, zda třeba neexistují dokumenty z té doby – fotografie, deníky.

Dva z pětapadesáti

„Poslední roky mnoho dětí tento jednoduchý úkol nesplnilo nebo jen na oko. Teprve když byli v době koronaviru uvěznění doma, přirozená touha být zase spolu a venku výsledky zcela změnila,“ byl mile překvapený dějepisář.

Z pětapadesáti žáků nic nedělali jen dva. Ostatní do dvou týdnů úkol splnili, někteří našli i více pomníků, vyjížděli do okolí třeba na kole.

Bílá místa v mapě

Následoval druhý úkol. Na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského je už nějakou dobu interaktivní mapa pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v První světové válce. Pokouší se oživit alespoň některé zapomenuté i neznámé lidské osudy a příběhy. Žáci dostali jednoduché další zadání: Vyfotit pomník legionářů či vojáků padlých v První světové válce. Pořízenou fotografii vložit prostřednictvím formuláře do interaktivní mapy umístěné na stránkách www.1914-1918.npmk.cz. Pokud znali, připojili i související příběh či další zajímavé doplňující informace.

„Doposud se nám podařilo přidat k více než tisícovce pomníčků z celé republiky devatenáct, které na interaktivní mapě chyběly. Například z Třebíče, Trnavy, Ptáčova, Jinošova, Hostákova, Petrovic, Rokytnice, Pocoucova, Budkova, Horního Újezda, Skryjí, Třebenic či Štěpánovic a dalších míst. Je to úctyhodný výkon,“ chválí své žáky dějepisář.

A tak on-line zadané a on-line zpracované téma dopadlo dobře. Výuka na dálku dětem v tomto konkrétním případě opravdu něco dala.

Jinak, než si dospělí představují

„Dnešní mladí lidé jsou jako doma na sociálních sítích a tam komunikují. Ve škole, tváří v tvář, z nich mnohdy nedostanete slovo. Snažili jsme se jim zadávat úkoly, kde měli v dějepise formulovat své názory a postoje. Je to naprostý rozdíl než z očí do očí.,“ říká Mikoláš. Zjistil, že mladí lidé mají svůj názor a dokážou jej sdělit, ale jinak, než si dospělí představují. „Důležitější, než data či místa bitev, je osobní prožitek a vcítění se do dané situace. I když byl vlastní názor mnohdy úsměvný i třeba zcela mimo historická poznání, přesto byl svůj! A to je cenné,“ uzavírá třebíčský učitel dějepisu.