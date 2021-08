/VIZUALIZACE/ Nové kabiny pro mládež a lepší zázemí. Takové jsou hlavní myšlenky plánu na rozšíření sportovního areálu Na Hvězdě v Třebíči. Klub by chtěl dostavět druhé patro stávající budovy.

Vizualizace toho, jak by mohl vypadat areál po přístavbě druhého patra. | Foto: se souhlasem Nuclears Třebíč

„Vlastně chceme dokončit jen to, co jsme začali v roce 2010. V projektu bylo plánované i druhé patro budovy, ale tehdy na to nebyly peníze. Nahoře by byly šatny pro mládež a získali bychom tak i lepší zázemí. Momentálně jsme ve fázi projektování,“ uvedl předseda klubu Nuclears Třebíč Jan Urbánek.