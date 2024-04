Chlad, déšť, občas i ledové krupky. Ty právě buší do plátěné střechy jednoho stánku, pod níž se před nevlídným počasím skrývá několik lidí. Mimo jiné i trojice mladých dívek. „Mohlo by to být lepší. Ale jídla jsou tu dobrá, takže to špatné počasí svou chutí vyrovnávají,“ říká smířlivě náctiletá Erika, která na první třebíčský Street Food Festival přijala s kamarádkami z nedalekých Petrovic.

Velkolepou kulinářskou akci, jaká v Třebíči ještě nebyla, zhatil příchod studené fronty. Festival rozhodně nevypadá jako festival v tom všeobecně známém pojetí. „Kdyby svítilo slunko, dalo by se ležet na dece a víc bychom si to užily. Ale co, dá se to vydržet,“ usmívá se Erika, která je stejně jako její přítelkyně zachumlaná v péřové bundě.

Je fakt, že většinu sobotního odpoledne prší jako z konve – a když zrovna neprší, tak do pěti minut stejně začne. Navzdory tomu se ale po Podzámecké nivě pohybuje poměrně dost lidí. Na výběr mají z asi padesáti stánků, které nabízejí nejrůznější pochutiny. Včetně exotických z mnoha zemí světa, či třeba speciality z hmyzu. A prodejci v kioscích mají plné ruce práce.