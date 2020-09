Postavit kulturák svépomocí bylo potřeba hlavně kvůli nákladům. „Nezískali jsme žádné dotace, ty se udělují pouze na rekonstrukce starých budov. Obec žádnou vhodnou budovu nevlastnila. Takže jsme ji museli zafinancovat ze svých prostředků,“ řekla starostka obce Hroznatín Jana Uchytilová.

A tak začal boj o nové místo pro setkávání se. „Před začátkem bylo nutné zvládnout celý projekt administrativně, zajistit všechny nutné povolení. Při samotné stavbě pak samozřejmě vyvstaly nějaké ty problémy. Někdy se to rozcházelo s tím, co jsme si představovali, ale nešlo o nic dramatického,“ sdělila Uchytilová.

Stavba potřebovala stovky hodin a odpracovaných dní. „Zapojila se téměř každá rodina v obci, snažili se pomoct všichni, i starší. Když byla brigáda, bez problému se sešlo klidně dvacet lidí,“ pochvalovala si starostka.

Teď už zbývá jediné. Otevřít slavnostně kulturní dům. „Slavnostní otevření jsme spojili se srazem rodáků. První sraz jsme pořádali před pěti lety u příležitosti svěcení praporu a znaku obce. Navíc se nám to hezky sešlo u příležitosti výročí 650 let první písemné zmínky o obci. Letos to bude 655 let, navíc otevíráme ten kulturák,“ komentovala Uchytilová.

Sraz rodáků proběhne v sobotu pátého září. „Rozesílali jsme okolo 150 pozvánek, nejvzdálenější rodáci za nám přijedou z Ostravy a Šumperka,“ dodala Uchytilová.