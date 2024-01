Horní rybník v Jemnici na Třebíčsku nově doplní lávka. Most v zámeckém parku už v minulosti přitom býval. Ostrůvek uprostřed rybníka je nyní suchou nohou nedostupný.

Horní rybník v Jemnici | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Do zámeckého parku se psem pravidelně chodí Vladimíra Horká. „Je to ideální místo ve středu města, kam zajít na procházky. Park využívají pejskaři, školky i maminky, když vozí děti v kočárku. Využívá to opravdu hodně lidí. Takže jakékoli vylepšení uvítám. Jsem ráda, že se sem most vrátí. Bude to s ním hezčí. Teď je rybník vypuštěný a všude je bláto, i když za to může počasí,“ okomentovala žena.

Lávka se do parku vrátí díky rozhodnutí lidí. Radní David Chvátal přiblížil, že o tom obyvatelé rozhodli v hlasování. „Vyčlenili jsme na to participativní rozpočet. V Jemnici na to vyčleňujeme jeden milion korun. A na prvním místě skončil právě obnova historické lávky v zámeckém parku,“ uvedl radní.