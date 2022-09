Jídelna patří městu, které muselo situaci rychle řešit. Nakonec se rozhodlo, že budovu připojí k dálkovému vytápění. Jeho nejbližší uzel je asi o sto sedmdesát metrů dál u budovy základní umělecké školy na Soukopově ulici. „Mělo by to být hotové ještě do konce letošního listopadu. Postavit tam vlastní plynovou kotelnu by byl problém. Nejsou tam prostory a náklady by byly velice vysoké,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.