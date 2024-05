Na vlakové nádraží v Třebíči přijede opět Legiovlak. Lidé ho budou moci poprvé navštívit v úterý 4. června. V Třebíči zůstane šest dní.

Legiovlak na nádraží v Třebíči. | Video: Deník/ František Vondrák

Třebíč je pro legionářský vlak letošní desátou zastávkou při putování Českem. Lidé ho budou moci navštívit od úterý do neděle. Ve všední bude otevřený od osmi do osmnácti hodin a o víkendu od devíti do devatenácti hodin.

Legiovlak přijíždí na nádraží v Třebíči

Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14.00, o víkendech pak každou celou hodinu. Školní skupiny si mohou komentovanou prohlídku objednat prostřednictvím webového formuláře.

Legiovlak Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů.

Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. Legií. Zdroj: Československá obec legionářská

Z Třebíče Legiovlak zamíří na jihh Moravy, konkrétně do Hevlína a do Hodonína. Na Vysočinu se Legiovlak vrátí opět na podzim. Od 24. září bude k vidění v Humpolci.

