Do práce na kole: registrovat se mohou i nadšenci z Třebíčska

Registrace do květnové výzvy Do práce na kole 2021 již odstartovala. Zájemci se mohou zapojit v Jihlavě, Třebíči, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě nebo Pelhřimově. Lidé mohou chodit, běhat nebo jezdit na kole či koloběžce. Během výzvy je pouze potřeba si své cesty nahrávat do systému pomocí aplikace, případně ručně zapisovat na webu.

Do práce na kole. Ilustrační foto | Foto: archiv Kraj Vysočina

Bezmotorová doprava dostává v době pandemie nový smysl a firmy mohou akci využít jako bezpečný teambuilding. „Soutěž hodnotí především pravidelnost bezmotorového pohybu a je jedno, jestli preferujete cestou do práce kolo, nedáte dopustit na koloběžku, chodíte radši pěšky nebo volíte cestu poklusem. Na vylosované dvou až pěti členné týmy pak čeká řada velmi příjemných cen. Výkonnostní kategorie se sice oceňuje jen symbolicky, ale žebříčky překonaných kilometrů jsou oblíbeným nástrojem přátelského zápolení,“ popsal krajský radní pro cestovní ruch Roman Fabeš a připomněl, že zaměstnavatelé mohou soutěžit také o titul Cyklozaměstnavatel roku. PŘEHLEDNĚ: ohlédnutí za prvním dnem nových zpřísněných opatření na Vysočině Přečíst článek › V loňském roce se do celorepublikové kampaně zapojilo šestnáct tisíc účastníků, z toho na Vysočině 763 osob. Kraj Vysočina podporuje účastnická města na Vysočině několik let. „Můžete vyhrát jedno z pěti jízdních kol, která na podporu kampaně a jako motivaci účastníků věnuje Kraj Vysočina. Máte šanci nejen vyhrát některou z cen, zcela jistě si vylepšíte svoji kondici, užijete si fajn soutěžní teambuilding a v neposlední řadě podpoříte čistou mobilitu ve svém městě,“ povzbuzuje účastníky krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal. Cílem projektu není podávat co nejvyšší sportovní výkony, ale udržet se aktivní v květnu i v průběhu celého roku.