Energetici obnovili autobusovou přepravu jízdních kol na čtyřech pravidelných linkách z Třebíče do Dukovan. „Přeprava probíhá v pracovní dny a místo si je možné předem zarezervovat na internetu. O službu mají zájem převážně zaměstnanci, kteří využívají cestu z práce ke sportu. K úschově kol v průběhu práce má elektrárna pro zaměstnance-cyklisty připravené dvě kolárny,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Tuto službu využívá například Pavel Vyroubal, směnový mistr systému kontroly řízení. „Pro nás s manželkou je to vítané prodloužení cyklistické sezóny jak vzhledem ranní tmě, tak i vzhledem k věku. Obě cesty na kole, tedy ráno do práce a odpoledne zpět, už tak často nedáme. Za nás je to tedy skvělý benefit,“ svěřil se.

Přeprava kol přispívá k vyšší bezpečnosti v ranních hodinách a podporuje zdravý životní styl. Cyklobusy mohou zaměstnanci elektrárny využívat až do konce října. „Zdraví a bezpečí našich zaměstnanců je pro nás důležité. Proto podporujeme možnost jízdy z práce domů na kole, která přispívá i k duševní pohodě a je dnes jednou z mála dostupných sportovních aktivit,“ dodal Roman Havlín, ředitel dukovanské elektrárny.