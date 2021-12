V Novém městě na Moravě v současnosti hospitalizují osmdesát nakažených. Sedm z nich je na jednotce intenzivní péče a tři na plicní ventilaci. I proto v tamní nemocnici požádali o pomoc armádu. „Chtěli bychom mít dva až pět vojáků. Z personálu máme nakažených kolem dvaceti lidí. Častěji se nám ale stává, že matky zůstávají doma kvůli dětem, které jsou v karanténě. Pomoc navíc by se nám tedy hodila,“ sdělila mluvčí nemocnice Tamara Homolová Pecková.

Jihlava: Zasedl krizový štáb. Přibude testů, vojáci budou v nemocnicích déle

Covid na Vysočině sílí



Pomoc armády by uvítali i v jihlavské a také v havlíčkobrodské nemocnici. Právě tam budou mít od pondělí dva muže navíc. Celkem jich zde bude osm. „Pomůžou pacientům na lůžkách a v odběrových centrech. Díky nim pak můžeme přesunout náš personál například na infekční, plicní nebo chirurgické oddělení,“ popsala mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Na čerstvé síly čekají i v Jihlavě. „V pondělí se tak zvýší počet na šest. Vojáci by u nás měli vydržet do 20. prosince,“ informovala mluvčí jihlavského zdravotnického zařízení Monika Zachrlová. Jejich práce je podle Zachrlové nezanedbatelná. „Polohují pacienty, což je pro sestřičky fyzicky náročné. Ze skoro osmdesáti pacientů jich v těžkém stavu máme šestnáct. Personál bývá na jipkách v ochranných pomůckách, častěji se točí a je to vyčerpávající. Do toho máme čtyřicet dva pozitivních zaměstnanců,“ podotkla Monika Zachrlová.

Tři vojáci už přišli na pomoc i do třebíčské nemocnice. Potřebovali bych jich však více. „Už jsme podali žádost,“ potvrdila mluvčí Jitka Mácová. V nemocnici leží s covidem padesát pět lidí. K tomu je potřeba přičíst i nemocné zaměstnance. „Chod nemocnice přesto víc ovlivňuje počet pacientů. Kvůli nim jsme omezili lehčí operativu. Akutní zákroky ještě však zvládáme provádět,“ ujistila Mácová.

Podle Krajské hygienické stanice se trend šíření nákazy v regionu zhoršuje. Za posledních sedm dní je tisíc dvě stě případů na sto tisíc obyvatel.