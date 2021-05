Rodiče tento krok vítají. „Konečně! Dětem v první třídě látku ještě nějak vysvětlíte, ale na druhém stupni si dcera musela často poradit sama. Jsem ráda, že nám nervy spojené s domácí výukou alespoň částečně odpadnou,“ svěřila se Veronika Davidová z Jihlavy.

Mezi samotnými školáky se ale najdou tací, kteří by nejraději zůstali do konce školního roku doma. „Už jsem si tak nějak zvykla. Teď se zas budu muset přenastavit na úplně jiný režim,“ posteskla si třináctiletá Karolína z Pelhřimova.

Návrat dětí do škol ale schvaluje i krajský hygienik Jiří Kos. „Sice to vychází tak, že Vysočina na tom po přepočtu na sto tisíc obyvatel stále není úplně nejlépe, ale myslím, že už se to při důsledném dodržování všech opatření zvládnout dá. Navíc k čemu by dětem bylo, kdyby se do školy vrátily až v červnu,“ řekl s úsměvem.

Naočkovaní učitelé

Zároveň připomněl, že významnou roli v zabránění šíření nákazy sehrává povinné testování školáků, ale i fakt, že většina učitelů už je naočkovaná proti covidu.

Právě testy by pro školy mohly být komplikací. „Předpokládám, že na pondělí jich budeme potřebovat nějakých dvě stě. To zatím k dispozici máme, takže to zvládneme. Jak to ale bude další týden, to zatím nevím,“ prozradil ředitel Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Ota Benc.

Na pondělí jsou připravení. Že rozhodnutí o návratu starších žáků přišlo na poslední chvíli, jim nevadí. „Kdybychom čekali až do této chvíle, jak to dopadne, tak by to bylo horší, ale my jsme s tím naštěstí tak trochu počítali. Rodiče vědí, jaké skupiny děti přijdou, a dnes ještě dostanou přesné pokyny. My tak jen do školní kuchyně nakoupíme více zásob, jinak by vše mělo klapnout,“ dodal ve čtvrtek odpoledne Benc.

Kromě základních škol začnou od pondělí fungovat naplno rovněž obchody, venkovní trhy s veškerým sortimentem, galerie, památky a muzea. Nově může pod širým nebem sportovat současně až třicet osob, uvnitř pak maximálně dvě. Mění se také pravidla pro roušek a respirátorů. Venku budou povinné jen v místech, kde se pohybuje větší počet osob.