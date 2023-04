Když si Josef Nováček vzpomene na rozkopané Karlovo náměstí v Třebíči, jen se trpce pousměje. „Občas to bylo fakt peklo. Hlavně to bláto, v létě naopak prach. Výsledek je ale docela pěkný. Ještě uvidíme, jak to tu bude vypadat v létě. Teď jsem slyšel, že se ve stejném duchu bude pracovat na Martinském náměstí. Asi to nebude tak rozsáhlé a omezující, ale určitě taky nijak příjemné. Pevně proto věřím, že nakonec to taky bude stát za to,“ poznamenal třebíčský důchodce.

Do okamžiku, kdy stavební stroje vjedou do okolí Martinského náměstí, zbývá už jen několik dní. Až se jejich rypadla zakousnou do země, přímo tak navážou na revitalizaci Karlova náměstí, na kterou Nováček zavzpomínal. Práce začnou už 2. května v Hasskově ulici a zdejším obchodníkům už dělají vrásky na čele. „Pocítím to a mám z toho trochu obavy. Bylo nám řečeno, že práce budou podobné jak na Karlově náměstí. A tam bylo i období, kdy se chodilo po prknech. Předpokládám proto, že stejné to bude i zde,“ uvedla majitelka We love coffee Jitka Julie Irovská.

Její kavárna se nachází v Hasskově ulici jen několik metrů od vstupu do farního kostela svatého Martina. Vznikla už před pěti lety. „Začínali jsme ještě před covidem. Když to řeknu upřímně, tak radši bych brala zase covidová omezení. Během pandemie na tom byli všichni naprosto stejně a ještě člověk mohl zkusit požádat o nějakou kompenzaci od státu. Teď nedostane nic – a vždy se to bude týkat jen mě, stejně jako se to na Karlově náměstí týkalo taky jen tamních provozoven,“ zamyslela se a dodala, že i ona sama se snaží situaci řešit. „Už od ledna se pokouším najít nějaký alternativní prostor. Ale je to těžké. Navíc jsem zvědavá, jak to po revitalizaci dopadne se zahrádkou. Tu můžu zatím mít před kavárnou, ale jak to bude potom, těžko říct,“ pokrčila rameny Irovská.

Podle místostarosty Pavla Janaty se v Hasskově ulici po revitalizaci chodníky rozšíří. „Zásobování tam pak bude možné podobně, jako je tomu na Karlově náměstí, tedy po jeho obvodu. V Hasskově ulici vzniknou zálivy, kde mohou zastavovat zásobovací auta. Parkoviště na Martinském náměstí zůstane,“ vysvětlil místostarosta, který dále uvedl, že se značně změní povrchy. „Teď je tam velmi různorodá dlažba. V Kotlářské ulici, která přijde na řadu příští rok, je dokonce starý asfalt a beton. Někde zachováme šatovskou dlažbu, byť třeba v jiných místech, někde bude kamenná kostka. A kočičí dlažba v Hasskově zůstane,“ informoval Janata.

Poněkud se změní i systém parkování. „U kostela jsou kolmá parkovací místa. Namísto nich vzniknou místa podélná. Jejich počet se nezmění, jen plocha k zaparkování se posune,“ sdělil Janatův kolega Miloš Hrůza.

Revitalizace Martinského náměstí, Hasskovy a Kotlářské ulice:

- práce začnou 2. května 2023, skončí 30. dubna 2024

- součástí je i archeologický průzkum

- předpokládané náklady byly 54 milionů korun, elektronickou aukcí byly sníženy na 42,9 milionu. Město zaplatí zhruba 30 milionů, zbytek uhradí Vodovody a kanalizace

- o zakázku se ucházelo pět firem, vyhrála ji firma SOBOS

Po dobu prací v Hasskově ulici se změní i její průjezdnost. Dosud totiž sloužila jako spojka mezi Karlovým a Martinským náměstím. „Hasskova ulice bude zavřená. Zatím však není vydané definitivní rozhodnutí od dopravní policie, co se týče objížděk. Nepočítá se ale s tím, že by se zprůjezdnilo Karlovo náměstí. Bude to tedy zřejmě tak, že kdo vjede na Karlovo náměstí Jihlavskou branou, bude se jí muset zase vrátit,“ dodal Janata.