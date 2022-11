Podle sdělení ekologických aktivistů obsahuje správní žaloba celkem pět bodů. V nich například tvrdí, že není jasné, kam by bylo možné umístit živočichy z míst zasažených obchvatem. „Také není zřejmé, jak by se kácely stromy se zimujícími netopýry, a dokonce chybí věcný a časový plán kontroly plnění výjimky ze strany krajského úřadu,“ dodal předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Boj o třebíčský obchvat: odpůrci se odvolali i kvůli ochraně vzácných živočichů

Ten předpokládá, že o žalobě by Krajský soud v Brně měl rozhodnout asi za dva roky. Patrik navíc uvedl, že by odborná analýza měla posoudit další varianty. „Zaprvé možnou rekonstrukci a modernizaci stávajícího průtahu. Dále nové trasy přes město, anebo pro obyvatele Třebíče lépe mimo něj,“ doplnil předseda Dětí Země.

Terorizování

Podle třebíčského starosty Pavla Pacala se dal tento krok ze strany aktivistů čekat. „Na druhou stranu je velmi smutné, když tímto způsobem někdo vyloženě terorizuje veřejný zájem. Lidé, kteří zde nežijí, se tímto způsobem snaží bourat aktivity a vize města prospěšné pro jeho obyvatele. Jim zkrátka vůbec nejde o to, jak to v Třebíči vypadá a jaké jsou reálné možnosti,“ zamyslel se Pacal.

Podle místostarosty Pavla Janaty, který jako bývalý senátor nahlíží na žalobu z pohledu někdejšího zákonodárce, se ale práce na přípravě obchvatu nezastaví. „Na podání žaloby mají právo. Nicméně toto soudní podání, pokud je mi známo, nemá vliv na právní moc krajského rozhodnutí. Vše tedy může běžet dál, soud to bude řešit průběžně,“ vysvětlil Janata.

Děti Země proti budoucímu obchvatu dříve postupovaly společně se spolkem Obchvat Třebíče. Jedná se o sdružení, které vede lídr třebíčské opozice Jaromír Barák (Třebíč Občanům!). „Tu nynější žalobu podaly jen Děti Země,“ sdělil Barák Deníku na otázku, zda i tentokrát Obchvat Třebíče s ekologickými aktivisty spolupracuje.

Nad žalobou kroutí hlavou Vít Jakub z Třebíče. „Rozumím tomu, že někomu jde o čolky nebo žáby. Ale taky by mu mohlo jít o lidi. Já naštěstí bydlím na kraji města, ale pro obyvatele centra musí být věčné zácpy pod jejich okny peklo. Děti Země tvrdí, že možnou variantou je modernizace stávajícího průtahu. To by ho jako chtěly vystavět do patra, aby se na něj vešlo víc aut? Podle mě tady žádné z těch Dětí Země nikdy nebylo, jinak by je nemohlo něco takového napadnout,“ podotkl Jakub.

Co ještě navrhují Děti Země:



Krajský úřad by měl podle nich zkoumat, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak snížit vlivy automobilové dopravy, než je výstavba nové silnice. Dosud totiž nebylo vydáno závazné stanovisko EIA (posouzení na vliv životního prostředí).



Obchvat má také zajistit průjezd nadrozměrných nákladů při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle Dětí Země ale chybějí konkrétní doklady, že potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 nelze získat i bez nového jaderného bloku. Navíc je prý nutné zvážit, zda tyto náklady nelze do Dukovan dovézt i bez nové silnice, třeba po dnešních silnicích a po železnici.