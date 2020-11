Ve hře bylo více možností jako třeba doručovat starším lidem knihy nebo s nimi být v kontaktu online, nakonec ale vyhrálo propojení seniorů a dětí. Přes obrázky. „Moje babička má vystavené všechny moje obrázky, opravdu všechny. Někteří senioři ale vnoučata či pravnoučata nemají nebo je nevídají a proto jim obrázek zajistíme my,“ vysvětlila mluvčí organizace ŽIVOT 99 – Jihlava Martina Šprynarová.

Své výtvory mohou děti a jejich rodiče poslat poštou nebo vhodit do schránky na adrese Žižkova 98, případně i poslat e-mailem na adresu projekty@zivot99-jihlava.cz. „Máme radši, když je to poštou, seniorům obrázek po hygienických opatřeních doručíme v původní podobě,“ podotkla mluvčí s tím, že za prvních pět dní už má kolem patnácti obrázků.

Dá se očekávat, že počet prudce vzroste, výzvu totiž na facebooku sdílely desítky lidí a dostala se k tisícům uživatelů. První obrázky přišly už po třech hodinách od zveřejnění. „Udělalo mi obrovskou radost, když mě kontaktovala Mateřská školka v Lukách nad Jihlavou, že nám budou malovat,“ zmínila Šprynarová s tím, že následně sama kontaktovala školky v Jihlavě a další organizace, které se věnují dětem.

Zájem zapojit se projevilo i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko z oblastní charity Jihlava. „Erko usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci,“ uvedla na adresu spolupracující organizace mluvčí. Rádio Pelhřimov pak také sbírá obrázky, které následně doručí do krajského města.

Děti mohou malovat až do jedenáctého prosince. Téma je Vánoce, není ale nutné ho dodržet. „Už nám přišly i obrázky svatého Martina nebo krásný kůň vyrobený z vaty,“ řekla Martina Šprynarová a dodala: „Jsme rádi za každý obrázek, za kohokoliv, kdo se zúčastní.“

Život 99 - Jihlava věří, že budou mít možnost obdarovat co nejvíce lidí. Když bude obrázků hodně, nabídnou je i domovům pro seniory. „Primárně jsme výzvu cílili na naše uživatele, ale pokud má zájem i některý další senior nebo pokud někdo ví o někom, komu by obrázek udělal radost, rádi mu jeden doručíme a to osobně nebo poštou,“ usmála se závěrem Martina Šprynarová.