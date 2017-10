Detaily jaderné elektrárny si nově může kdokoli prohlédnout ve 3D aplikaci

Dukovany - Díky nové aplikaci „Jaderné elektrárny 3D“ teď může kdokoliv vyrazit do jaderky na prohlídku nejzajímavějších částí.

Aplikace „Jaderné elektrárny 3D“.Foto: Deník / Mahel Luděk

Detailní podhled do nitra reaktorového sálu, chladicí věže, strojovny či meziskladu paliva si zájemci mohou okořenit teorií, vysvětlením fyzikálních principů či vědomostním kvízem. Aplikace je zdarma ke stažení v prostředí Google Play i AppStore, popřípadě on-line na portálu www.svetenergie.cz. Doplňuje již existující 3D modely uhelné a vodní elektrárny.

Aplikace ukazuje nejvýznamnější součásti elektrárny, přičemž dopodrobna je vypracováno 14 nejzajímavějších, například reaktor, parní generátor, turbína, mezisklad použitého paliva a chladicí věže. Kromě toho je k dispozici také detailní popis životního cyklu elektrárny. Aplikaci pro ČEZ vyvinula firma Simopt, která má reference například z Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

„Prohlídky jaderných elektráren se u veřejnosti těší obrovskému zájmu a ani zdaleka nemůžeme vyhovět všem zájemcům. Proto vítám možnost přiblížit tyto často unikátní technologie široké veřejnosti jiným způsobem. Je vidět, že se aplikaci věnovaly desítky specialistů a zároveň nadšenců do jádra, i po odborné stránce je skvělá a nemám ji co vytknout,“ uvedl ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Zároveň kategoricky odmítl, že by aplikace mohla představovat bezpečnostní riziko. „Při tvorbě digitálního modelu elektrárny se pečlivě dbalo na to, abychom neodhalili žádné bezpečností prvky.“ doplňuje Zronek.

Aplikace má dvě základní nastavení: jednodušší pro děti na ZŠ a složitější pro širší veřejnost s předpokládanými znalostmi středoškolské fyziky a chemie. Teoretický výklad doplňují zajímavé technické parametry zobrazovaných komponent a fotogalerie.