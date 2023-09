Kolos, co budí respekt hlavně u dětských návštěvníků. To je hlavní tahák výstavy, traktor Claas Xerion 12.650 s kultivátorem a připojeným secím strojem. „To by mě zajímalo, jak se na poli otočí,“ rozumuje jeden z přihlížejících kluků. Podle Martina Jambora z firmy Agrall Class to není žádný problém. „Náš speciální traktor se uplatní jak na velkých lánech, tak i na polích o rozloze deseti hektarů. Šetří pracovní síly, kterých je v zemědělství málo. Vypadá sice masivně, ale díky pásovému podvozku pole neponičí. To vy byste ho podupala víc i v těch vašich sandálech,“ vysvětluje s úsměvem Deníku.

Klima na Vysočině mění úrodu. Zemědělci bojují s novými druhy plevelů

Tradice a osvědčená značka. Ani na Dni zemědělce nesmí chybět staré dobré traktory Zetor. Před listopadem 1989 měly Zetory na poli zemědělské techniky u nás monopol. Dnes podle zástupce firmy Miloše Šubra z Brna Zetory jen obtížně odolávají tlaku zahraniční konkurence. „Je to obtížné, ale my se nevzdáme. Na srpnové výstavě Země živitelka jsme představili náš nový model,“ upřesňuje Šubr.

Dvoudenní akce v Kameni ukazuje zemědělské stroje přímo v akci, podívejte se:

V současné době se firma orientuje na zahraničí. „Máme naše pobočné závody v Indii, kde rozjíždíme výrobu traktorů Zetor s ohledem na tamní podmínky,“ upřesňuje s tím, že Zetor má dnes hlavní sídlo jen v Brně. Bývalé pobočné závody v Česku zrušil a nahradila je síť dealerů. „Den zemědělce nám nějakou výraznou výhodu nepřinese, ale je to akce typu byli jsme tam všichni, takže nesmíme chybět,“ dodává s úsměvem.

Naše zemědělská půda



Až 4 205 000 hektarů v Česku tvoří zemědělská půda. To je 53 procent celkové tuzemské výměry. Podle Eurostatu je situace srovnatelná s ostatními členy Evropské unie. V zemědělství pracují asi dvě procenta populace, v první polovině minulého století to bylo až 40 procent lidí.



Spolupořadatelem akce Den zemědělce je domácí zemědělský podnik VOD Kámen. Den zemědělce je událost, kterou si nenechají ujít tisíce návštěvníků. Například zemědělec Jiří Mošna z Pelhřimovska.

Optimismem ale nehýří. „Na první pohled to vypadá, že je všechno zalité sluncem. Ale já to vidím jinak. Hodně věcí mi vadí. Lidé, co nemají o práci na poli ani potuchy, považují zemědělce za shrabovače dotací. Naši zemědělci ale stále prodávají pod evropskými cenami, domácí produkce těžko přežívá. Válcují nás dovozy z ciziny, u kterých se na kvalitu nikdo neptá,“ povzdechne si.

Už tak těžký život zemědělcům komplikuje i počasí. To si myslí ministr zemědělství Marek Výborný, ale cesta prý existuje. Jít s dobou a nebát se novinek. „Zemědělství v posledních letech čelí výzvám v podobě extrémních výkyvů počasí. Změnám klimatu, sociálním a společenským změnám. Proto musíme využívat moderní technologie, které dovedou šetrně zacházet s půdou, rostlinami a životním prostředím,“ radí ministr.

Jak zdůrazňuje ministerstvo zemědělství trend podporuje. „V úterý skončil příjem žádostí o dotace v prvním kole intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu zemědělské politiky pro léta 2023 až 2027. Zemědělci mohli získat peníze na řadu moderních technologií. Třeba stájové a polní roboty nebo monitorovací drony,“ dodává ministr.