Před popelářským vozem stojí chumel dětí a s úsměvy pozoruje muže, který radostně kyne rukou všem kolem. „Váš oblíbený pan asistent na popelářském autě při povolání snů,“ zvěstuje svým posluchačům ze stupačky kukavozu. „Ale maminka mu to zatrhla. Bohužel,“ dodává naoko smutně Petr Busínský, který pracuje na třebíčské základní škole Cyrilometodějská coby asistent pedagoga.

Třebíčané slavili Den Země. | Video: Deník/Milan Krčmář

Na popelářském vozu se očividně dovedou vyřádit nejen malí návštěvníci, ale i dospělí. Usměvavý asistent není jediný „dospělák“, který se fotí jak na stupačce, tak i s popeláři. Přesto mají děti na Karlově náměstí výraznou převahu. Přišly na něj oslavit Den Země, který připadá právě na dnešek, dvaadvacátého dubna. Většina stánků je zaměřená právě na ně. Snad každé druhé dítě má v rukou malý květináč se sazeničkou jehličnanu, který na náměstí rozdávají pracovníci Lesů České republiky. „Zasadím ho na zahradě u babičky,“ hlásí jeden žák ze základní školy Horka-Domky.

VIDEO: Třebíčské náměstí pokryly odpadky, město slavilo Den Země

Další děti hodlají totéž učinit doma, jiné někde v přírodě anebo třeba na školních pozemcích. Většina si do květináčů sype i kyprý kompost, který si lidé na náměstí mohou odebrat zdarma. „Ježíš, to je teplý. To je jak bahenní lázně,“ směje se jedna z kolemjdoucích, která spolu s kamarádkami této nabídce neodolala.

Není sama. Na náměstí lze občas potkat lidi s těžkými igelitkami. Při bližším pohledu je patrné, že jsou plné černé zeminy. S průběhem Dne Země tak jsou očividně spokojení nejen mladší, ale i starší návštěvníci. Každý si tu přichází na své.

MOHLO BY SE VÁM LÍBIT: Stromky mezi Třebíčí a Starčí dostaly na Den Země dárek