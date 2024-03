Ty mladé slečny vypadají obě úplně stejně. Stejné oblečení, stejné úsměvy, stejné účesy. „Tak tady budeme mít sesterský souboj. Takže do postoje, připravit, teď,“ odpočítá muž v zeleném tričku.

V tom okamžiku se do sebe obě dvojčata pustí hlava nehlava. Prý se takhle perou i doma. „Ale tam ji spíš mlátím do zad,“ komentuje jedna ze sester poté, co souboj skončí.

Dnes ale Linda s Laurou mají tuto sourozeneckou bitku nejen dovolenou, ale jsou na ni i lépe vybavené. Na hlavách totiž mají boxerské přilby a na rukou rukavice. V tělocvičně moravskobudějovické základní školy v Havlíčkově ulici právě probíhá nácvik sebeobrany v rámci akce Den s armádou – Naše stopy v NATO.