Občanští demokraté spolu se Starosty pro občany, Piráti, lidovci, sociální demokraté a Starostové pro občany podepsali dokument, který mimo jiné definuje rozdělení odborností v krajské radě. Poté, co budou přepočítány hlasy a volby definitivě uzavřeny, může v první polovině listopadu zasednout ustavující zastupitelstvo. Na něm budou jednotliví radní potvrzeni a bude je čekat přesun do kanceláří na krajském úřadu.

Na hejtmanství odejde řada starostů, kteří musí skončit se svými uvolněnými funkcemi. Kdy to bude zatím není jisté. „Nechám to na jejich možnostech a potřebách. Pro nás je důležité, že jsme domluvení na principu,“ uvedl budoucí hejtman Vítězslav Schrek krátce před podpisem smlouvy.

Náměstkem pro oblast zemědělství a životního prostředí se stane Lukáš Vlček, úspěšný starosta Pacova. Pokud vůbec, tak kdy opustí radnici a začne naplno pracovat pro kraj? „Na to nyní nedokáži odpovědět,“ řekl s tím, že podpis koaliční smlouvy je jen první krok. „Člověk ale musí přemýšlet, jak fungovat dál, aby nekumuloval uvolněné pozice. Budu muset najít řešení, zatím bych ale spekuloval,“ dodal mnohoznačně.

Obdobná situace bude u Romana Fabeše, dosud starosty Telče a budoucího radního pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

To budoucí radní pro oblast majetku Karel Janoušek v čele Police zůstane. „Zastupitelstvo schválilo, že budu neuvolněným starostou do konce volebního období,“ řekl Deníku Janoušek. S trochou nadsázky se dá říct, že bude na plný úvazek krajským radním a povinnosti starosty bude plnit ve svém volném čase. „Podmínka byla nevykonávat uvolněného radního a uvolněného starostu,“ připomněl.

Do Rady kraje se po dvanácti letech vrací lidovci, nebude tam ale jejich lídr Vít Kaňkovský, kterého voliči ve volbách často kroužkovali. „Rozhodně to není neúcta k voličům ani to není o tom, že by pro mne byla role náměstka hejtmana málo,“ ujistil politik a lékař. Podle něj získala strana dvě silné oblasti, na které mají několik kvalitních kandidátů. „Já jsem byl připraven do Rady kraje nastoupit, když to bude potřebné a odejít ze Sněmovny, ale ta situace nenastala,“ doplnil.

Kaňkovský chce však dostát slibu, který dal voličům a chtěl by se velmi aktivně podílet na řešení problémů ve zdravotnictví v kraji z pozice předsedy krajské zdravotní komise. To však musí ještě schválit zastupitelstvo.

Za KDU-ČSL jdou do Rady kraje ekonom městských lesů v Častrově Miroslav Houška a starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek. „Počítáme s tím, že do tří měsíců budou plně uvolněni pro výkon funkce v Radě kraje. Malinko komplikovanější je to u Jana Tourka, který by rád ještě obhájil v městském zastupitelstvu rozpočet na rok 2021, ale i tak by měl tříměsíční lhůtu stihnout,“ prozradil vysočinský lídr tradiční politické strany.

Do Rady kraje přichází i Piráti, konkrétně projektová manažerka Hana Hajnová spolu s zástupcem ředitele na Agro škole Pozďatín a učitelem na Gymnáziu Třebíč Janem Břížďalou. Oba mohou skončit hned, jak budou zvoleni radními. „U kolegy je to dáno legislativně, on pracovní činnost přeruší termínem ustavujícího zastupitelstva. Já to budu mít velmi podobně, pracuji na částečný úvazek, tak to bude jen o předání agendy. Téměř okamžikem zvolení do funkcí pro ně budeme uvolněni z našich pracovních povinností,“ uvedla Hajnová.

Neuvolněnou zastupitelkou v Telči by chtěla být i nadále. „Může to být výhodné pro přenášení zpětné vazby od obecní samosprávy. Budu vidět, jestli se komunikace ze strany kraje zlepšila,“ slibuje si budoucí první náměstkyně hejtmana, která bude mít pod sebou regionální rozvoj.

Schrek sám bude z pozice ředitele Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí uvolněn do funkce hejtmana po svém zvolení. „Můj manažerský tým v domově je natolik schopný, že je schopen domov vést i několik měsíců. Bude to fungovat i beze mě,“ uvedl budoucí hejtman začátkem října ve velkém rozhovoru pro Deník.

Jaká jsou jména radních a jaké budou mít odbornosti dle návrhu koaliční smlouvy?

Vít Schrek (ODS) – hejtman



Hana Hajnová (Piráti) – první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje



Vladimír Novotný (ČSSD) – druhý náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví



Miroslav Houška (KDU-ČSL) – náměstek hejtmana pro oblast financí a dopravy



Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) – náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a životního prostředí

Jan Břížďala (Piráti) – radní pro oblast školství



Karel Janoušek (STO) – radní pro oblast majetku



Jan Tourek (KDU-ČSL) – radní pro oblast sociálních věcí



Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu) – radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče