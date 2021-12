O trochu napřed jsou na Čeřínku. Tam začali se zasněžováním už minulý pátek. „Nezasněžovali jsme ale každý den,“ podotýká správce tamní sjezdovky Vladimír Cháb.

Dřív než na Šacberku ale zřejmě na Čeřínku neotevřou. Potřebují tam totiž o něco více sněhu, aby mohli sjezdovku zprovoznit. „Máme jednu z nejdelších sjezdovek, tak nám to trvá o něco déle,“ vysvětluje Vladimír Cháb.

I na dalších místech na Vysočině už se pustili do výroby technického sněhu. „Zasněžujeme od pátečního rána. Ale budeme potřebovat ještě pár dní, než bude sjezdovka úplně připravená,“ říká Petr Chlubna ze Skiareálu Nový Jimramov na Žďársku.

Lyžaři si tam budou muset ještě nějaký čas počkat. Hodně bude záležet na počasí. Pokud se teploty budou i nadále pohybovat pod bodem mrazu, budou v Novém Jimramově děla chrlit sníh nepřetržitě. „Potřebujeme tak dvě stě hodin zasněžování. To je deset dní v kuse. Většinou se to ale nepovede, přijde obleva a je to zase špatné,“ komentuje správce sjezdovky v Novém Jimramově. „Jsme nachystaní na všechno a budeme bojovat. Modlíme se, aby vyšly Vánoce,“ doplňuje Petr Chlubna.

Naplno už jedou sněhová děla i na Křemešníku a v Lukách nad Jihlavou. „Zasněžujeme. Počasí je zatím příznivé,“ přitakala správkyně tamních sjezdovek Magda Vaňková.

První lyžaře by v Lukách a na Křemešníku chtěli přivítat co nejdříve. „Všechno je to o počasí. Ale jakmile bude dosněženo, okamžitě jedeme,“ nechala se slyšet Magda Vaňková.

Technický sníh už vyrábějí i na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Přehnaně optimističtí tam ale nejsou. „Moc tomu nevěřím, že všechno vyjde, tak jak chceme. Naším přáním je spustit to na Vánoce. A dát tak lyžařům vánoční dárek,“ usmívá se Karel Klapač ze Ski Harusák.

Naopak na Fajtově kopci se sněžná děla prozatím nudí. Pracovat by ale měla také začít co nevidět. „Ještě nezasněžujeme, možná zítra. Má začít mrznout,“ sděluje Jiří Pálka ze Skiareál Fajtův kopec u Velkého Meziříčí.