Také Alena Slabá o uzavření obchodu ví. „Neřekla bych, že mi to vyloženě rve srdce, v Třebíči je obchodů se sportovním zbožím víc. Ale je fakt, že se tam nakupovalo docela dobře. I když já tam byla za dobu existence toho obchodu asi tak pětkrát šestkrát. Jednou jsem kupovala lyže a lyžáky, jednou kolo a dvakrát sportovní boty. Jinak samé drobnosti,“ prohlásila Slabá. „Asi se bez toho obchodu obejdu, i když jsem ale zvědavá, co v té budově vlastně potom bude,“ doplnila obyvatelka Třebíče.

Ten odchodu této sportovní prodejny poměrně lituje. „Jezdím na kole a v zimě na běžkách. Nejsem ale nějak velký sportovec, nepolykám kilometry a nové věci na tyto sporty si kupuji tak dvakrát třikrát do roka, většinou jen doplňky. Kolo mám starší, ale běžky jsem si kupoval loni právě tam. K tomu i větrovku. Nakupoval jsem tam docela rád, byl tam opravdu velký výběr a ochotný personál,“ doplnil mladý Třebíčan.

Závěr letošního roku znamená velkou změnu pro milovníky sportu v Třebíči. Své brány zde zavře jeden z největších obchodů se sportovním zbožím, pobočka řetězce Decathlon. „Slyšel jsem o tom a teď po svátcích jsem se tam byl i podívat. Na obrazovkách v prodejně na to upozorňují ,“ podotkl k tomu Ondřej Stárek.

Uzavření pobočky potvrdil její vedoucí Martin Pečar. „Naposledy budeme mít otevřeno na silvestra. Ten den zavíráme ve čtrnáct hodin,“ sdělil Pečar, který doplnil, že zákazníci hovoří podobně jako Stárek se Slabou. „Slyšíme teď podobné názory poměrně často, takže tyto poslední dny máme takové hořko-sladké. Lidé chodí na prodejnu a mnozí z nich při placení pak mým kolegům říkají, jak tu dříve nakupovali. Vzpomínají v dobrém,“ popsal vedoucí.

Lidé, kteří vyhledávají různé slevy, však mají v tomto případě smůlu. Obchod ke svému uzavření žádné mimořádné snížení cen nenaplánoval. „Na slevy se moc nezaměřujeme, zboží se snažíme obecně nabízet za co nejlepší cenu. Konkrétní zboží obvykle zlevňujeme, když ho nahrazuje nějaký nový produkt. A v tomto případě to bude tak, že zbývající zboží rozešleme z Třebíče na ostatních pětadvacet poboček po celé republice,“ vysvětlil Pečar.

Nejbližší pobočky jsou v Jihlavě a v Brně, přičemž ta v brněnských Modřicích je největší v republice. Třebíčská prodejna Decathlonu působila v Třebíči zhruba šest let. Nacházela se na jižním konci města v nákupním centru Stop-shop. To není jednou velikou budovou, pod jejíž střechou by našly prostory všechny zdejší obchody. Každý má svůj vlastní venkovní vstup. Všechny ale tvoří kompaktní celek s půdorysem obrovského písmene J, jehož delší strana měří asi tři sta metrů. Výjimkou je budova Decathlonu – ta totiž stojí samostatně a přiléhá k ní i velké multifunkční hřiště a venkovní plocha, na které byly vystavené turistické stany.

Samotná budova pobočky má rozměry třicet krát pětačtyřicet metrů, což z ní dělá jednu z největších prodejních ploch ve Stop-shopu. Podle zatím nepotvrzených informací Deníku by se budova zevnitř měla rozdělit na tři jednotky. Na místě stávající prodejny sportovních potřeb by tak vznikly prostory pro tři menší provozovny s různým sortimentem.