Během padesátileté úspěšné kariéry se v kapele vystřídalo už 49 muzikantů!

Kapela Puls patřila v sedmdesátých a osmdesátých letech mezi nejpopulárnější hudební skupiny, a to nejen na Třebíčsku. Hrávala také na Telčsku a Jihlavsku, zúčastnila se i mnoha vystoupení v Brně. Skupina odehrála do dnešní doby přes 1400 různých akcí.

Na počátku osmdesátých let minulého století přišlo na zábavu Pulsů do Starče neuvěřitelných 2192 platících fanoušků! Tím byly tehdy na Třebíčsku „strhány“ všechny rekordy v návštěvnosti zábav. V té době běžně chodilo na zábavy od čtyř do osmi set návštěvníků. Následoval i vysoký počet vystoupení. Maximum bylo 110 akcí za rok.

Kapela Puls zkoušela a hrávala v kulturním domě Na Hájku, mnohokrát také v „Dělňáku“, dále na Polance, u hospody „U Uhlířů“, později „U Houdka“, kde bývávaly různé hudební akce a oblíbené odpolední čaje. Čaje kapela dlouhodobě odehrávala i v Brtnici u Jihlavy. Pak nastalo tzv. „stařečské období“, které trvá dodnes.

Svoji aktivní činnost skupina Puls ukončila v roce 1986. Členové kapely se v roce 2000 opět sešli, a tím se začala psát novodobá historie tohoto seskupení.

Od roku 2000 se skupina každoročně zúčastňuje Oldies Stařečské rockové přehlídky, na které hrají legendy 70. a 80. let minulého století. Kapely vystupují v tom nejlepším obsazení, v jakém kdy hrály. Na pódiu se střídají kamarádi členů kapely Puls jako Matador, Paprsky, Merkur, Bambus, Watt 80, Pekelníci a další. Ve Starči na Oldies festivalu jako hosté vystupovali například Synkopy 61, Karel Kahovec, kapely Schelinger, Progres 2, New Bells (revival AC/DC), Carmen, Kiss revival, Abraxas. Je to jedna z největších hudebních akcí na okrese, návštěvnost dosahuje přes 2000 posluchačů. Letos Pulsáci oslaví padesát let ve Starči v sobotu 21. srpna na hokejovém hřišti.

Kapela Puls hraje vlastní i převzaté skladby. Vlastní skladby Milana Blažka jako Dáša, Sto krásných žen, Včela a Matka se hluboce vryly do paměti fanoušků a staly se opravdovými hity. V roce 2010 si kapela zahrála na zimním stadionu, spolu s přední českou kapelou Turbo, jako předkapela na koncertě legendární britské skupiny světového formátu Smokie. Jak dlouho budou Pulsáci ještě hrát, tak to ukáže budoucnost.

Čestmír Linhart

Současné složení kapely Puls



Mirek Zbožínek – zpěv

Milan Blažek – kytara, zpěv

Laďa Obršlík – basová kytara

Jarin Zejda – sólová kytara

Lukáš Zbožínek – bicí

Miloš Chudoba – klávesy