Tato přání pak vyvěsila na vánoční stromek u Pasáže, kde si je lidé mohli vzít a dárky pořídit. „Na stromečku jich první den viselo šedesát, ale do druhého dny byla rozebraná. Proto domovy dodaly dalších třicet přání. I ta ze stromečku zmizela během pár dnů. Do projektu se zapojili lidé nejen z Třebíče a okolí, oslovil například i paní ze Slovenska, která chtěla přispět a ve spolupráci s radnicí jednoho z klientů také mohla obdarovat,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Lidé v domovech dostali dárky toto pondělí. Podle Evy Šebové ze sociálního úseku DS na ulici Manželů Curieových byli klienti velmi překvapení – někteří totiž již zapomněli, že si k Vánocům něco přáli. „Někteří se dokonce ptali, kde mají dárek zaplatit. Zapomněli, jaké to je, dostávat dárky, to mi přišlo smutné. Ale o to větší měli potom radost, když zjistili, že je to opravdu dárek. Někdy se jednalo jen o drobnosti – jedna paní si třeba přála dva kalendáře s kočičkami. Hrozně moc ji potěšily. Dojemné bylo, že k některým dárkům lidé připojili i vzkazy, které podepisovali jako Třebíčský Ježíšek nebo třeba Ježíšek Adélka. U některých dárků byly i fotografie dárců, které si obdarovaní poté vystavili na noční stolek. Když viděli, že je to opravdu dárek od Ježíška, kolikrát jim ukápla i slzička,“ popsala Šebová.

Ti klienti, kteří mají rodiny, se mohou na rozdíl od loňska těšit na návštěvy. „Vycházíme z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, takže návštěvy jsou za určitých podmínek možné. Lidé musí předložit doklady o očkování anebo si přímo před naším personálem udělat test na covid. Chceme, aby naši klienti viděli své blízké, protože loni to bylo opravdu hodně špatné a velmi smutné. Tohle už bychom nechtěli opakovat,“ uvedla ředitelka DS Zuzana Malásková. Zároveň ale doplnila, že podobná opatření neplatí celorepublikově. V některých tedy stále mají zákaz návštěv.