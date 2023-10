/VIDEO/ Jehla se noří do paže a do trubičky začíná proudit krev. Pro někoho nepříjemný pohled, pro jiné i pocit štěstí díky vědomí, že mohou darovat životadárnou tekutinu. Prvodárce krve přivítala třebíčská transfuzní stanice.

Třebíčská transfúzní stanice přivítala prvodárce krve. | Video: Deník/Milan Krčmář

Roky o dárcovství přemýšlela například Kateřina Krejčí. „Odhodlávala jsem se už hrozně dlouho. Teď jsem viděla pozvánku na facebooku, tak jsem šla. Ale zároveň je to i rodinný odkaz. Babička byla nemocná, dělám to i kvůli mé dcerce, takže jsem si řekla, že to tak vrátím společnosti,“ uvedla Kateřina Krejčí, která se 18. října zúčastnila dne pro prvodárce v třebíčské transfuzní stanici, která patří pod Fakultní nemocnici Brno.

Kvůli darování krve přijel do Třebíče i Milan Hrůza z Rouchovan. „Tahle jehla je ještě malá. Já jezdil dávat i plazmu a při jejím odběru je jehla mnohem větší,“ usmál se tento prvodárce, když mu sestřička začala tekutinu odebírat.

Den pro prvodárce už tradičně pořádá organizace 450 ml naděje, která působí po celé republice. „Třebíč je vždy dobrá destinace, pokaždé zde naši výzvu vyslyší hodně zájemců. Začali jsme v září 2018 a celorepublikově jsme získali už tři tisíce prvodárců. Ale nebyli jsme všude. Na druhou stranu jsme naši iniciativu rozšířili ještě o druhý projekt s názvem Radost až na kost. Ten se zabývá náborem nových členů do českého národního registru dárců dřeně,“ uvedla koordinátorka projektu Xenie Mráčková.