Na Vysočině zvítězilo ve volbách hnutí ANO, do koalice se ale vůbec nemusí dostat. Jaký máte odhad jako politolog?

Pokud ty strany nebudou mít silnou averzi mezi sebou, tak podle mého názoru vznikne „proti ANO koalice“. Spojí se ODS, KDU-ČSL, Piráti a Starostové. Domnívám se, že jsou tam lidé, kteří se dobře znají a mají mezi sebou korektní vztahy. Budou mít šestadvacet mandátů, a i nový hejtman bude od nich. Nejsilnější pozici mají Piráti, budou chtít zřejmě post hejtmanky.

Na celostátní úrovni ANO bojuje s Piráty a také s ODS. Hnutí ANO i Piráti svorně říkají, že tyto boje nechtějí přenášet na krajskou úroveň. Může to přesto hrát roli při tvoření koalice?

Je to taková celospolečenská objednávka, Babiše už mají všichni plný zuby. ANO je strana jednoho člověka a averze je tady obrovská. Osobnosti v hnutí ANO nejsou osobnosti, já lídra Kuklu neznám. Je to součást politického vyjednávání a Babiš by se měl zamyslet, proč zrovna s jeho subjektem nikdo nechce spolupracovat. Pokud to tedy nejsou komunisté nebo sociální demokraté, kterým teče do bot.

Martin Kukla říká, že vyřadit ANO z koalice je podraz na voliče. S tím asi souhlasit nebudete…

Ne, jaký podraz na voliče? Ti si vybrali politické subjekty a vytváření koalic a protikoalic je součástí vyjednávání. V ANO mohou skřípat zubama a to je všechno, co mohou dělat. Martin Kukla mě čím dál více utvrzuje o tom, že nebude na správném místě. Je fakt, že vyhráli, ale nejsou schopni dát koalici dohromady. To je problém. Ať nemluví o podrazu na voliče, ale ať mluví o tom, proč se nedaří udělat koalici, aby u moci zůstali. Pro mě není ANO politický subjekt, a podobně nejisté směřování mají i Piráti.

Co si myslíte o tom, že by skončili radní za ČSSD? Týkalo by se to například náměstka pro zdravotnictví, je to v současné době šťastné rozhodnutí?

Jestli to je šťastné nebo nešťastné si netroufám hodnotit. Jsou tady vítězové voleb, kteří si rozmístí radu a nevidím jediný důvod, proč by tam měl někdo zůstávat. Může ho zastoupit kdokoliv jiný.