Zatímco všude jinde zaplatí lidé na dani z nemovitosti v letošním roce více, v Moravských Budějovicích se mohou radovat. Na této dani tam lidé ušetří. „To víte, že mě to těší,“ podotkl k tomu Antonín Svoboda.

Ten v Moravských Budějovicích bydlí ve třípokojovém bytě. „Má necelých osmdesát metrů čtverečních. Loni jsem platil přes šest stovek. Letos by to mělo být o zhruba stovku méně. Není to sice moc, ale zkrátka je to příjemné. Nehledě na to, že kdo má větší nemovitost, logicky by měl ušetřit více,“ uvedl Svoboda.

Moravské Budějovice jsou však jednou z mála takových výjimek v rámci celé České republiky. Důvod je jednoduchý – i když vláda zvýšila daň z nemovitých věcí o osmdesát procent, obce mohou s jejím výběrem trochu „zahýbat“. A to díky nastavení daňového koeficientu. Ten si mohou obce stanovit od čísla 1 do čísla 5. Jednička je nejnižší a odpovídá zátěži, kterou stanovil stát.

Jenže Moravské Budějovice měly koeficient na dvojce a nyní jej snížily jedničku. Zvýšení daní tak tamní lidé nepocítí – naopak značná část z nich stejně jako Svoboda ještě najde v peněženkách nějakou tu stokorunu navíc. Jinde tomu tak ale nebude.