Jde o Sokolskou, Janouškovu a především frekventovanou Znojemskou. „Musím zdůraznit, že se bude pracovat po dva víkendy, kdy jezdí nejméně aut. Přesné termíny teprve stanovíme,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.

A upřesnil, že Znojemskou dělníci opraví v úseku od archivu muzea po viadukt. Jeden víkend stroje vozovku zfrézují, druhý víkend dělníci položí nový povrch.

Už se ví i o dalších uzavírkách, na které můžou řidiči při cestě městem narazit. Do 7. června budou neprůchozí chodníky v ulicích Kosmákova, Sedlákova, Hrotovická. V ulici Sedlákova má být uzavírka silnice do 19. dubna a pak ještě od 4. do 7. května. Objízdná trasa povede ulicemi Kosmákova, Březinova, Mrštíkova, Nerudova a Sedlákova.

Do 7. května firma dělá chodník v ulici Velkomeziříčská. Jeden jízdní pruh je uzavřený, směrem nahoru auta jezdí jedním jízdním pruhem. Objížďka pro směr dolů vede ulicemi Velkomeziříčská, Modřínová, Samešova, Rafaelova a Brněnská.

Město se chystá opravovat vozovku v Brněnské ulici a od kruhového objezdu po nahoru ve Velkomeziříčské. To se uskuteční na etapy v období od května do července.

Otazník zatím visí nad ulicí Spojovací, je asi padesátiprocentní pravděpodobnost, že ji letos silničáři opraví. Pokud k tomu dojde, práce potrvají asi dva týdny.

A vůbec se nebude dělat ulice Táborská. Kompletní rekonstrukce je odložená o rok.