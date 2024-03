Podobných otáček bude asi ještě nepočítaně. Uzavírka začala právě ve čtvrtek a most bude neprůjezdný přinejmenším do konce letních prázdnin. A obyvatelé největšího z třebíčských sídlišť s tím musejí začít počítat.

Tak se v Třebíči občas přezdívá mostu přes Týnské údolí . Jenže supermarket téhož jména je nyní při přímé jízdě ze sídliště Hájek nedostupný. Na most vběhli dělníci a jen tak ho neopustí. „Není to zase tak významná uzavírka, provoz v centru města kvůli tomu nezkolabuje. Je ale fakt, že nám, kteří bydlíme na Hájku, to život trochu zkomplikuje,“ podotýká Svobodová a hlavou kývne zpět směrem k mostu, před nímž se nyní otáčí další auto.

Mezi obyvatele Hájku patří i Luděk Hoffmann, který bydlí na nedaleké ulici Kpt. Jaroše. „O zákazu jsem věděl, ale nijak zvlášť mi to nevadí. Pokud budu potřebovat jet do Týna či na Podklášteří, budu to muset objet přes Míčovu ulici a pak kolem Nového hřbitova,“ popisuje Hoffmann.

Třebíčany čeká další dlouhá uzavírka mostu. Tentokrát nad Týnským údolím

„Naštěstí to není žádná velká zajížďka, i když chápu, že někomu může vadit. Já si jen budu muset zvyknout, že na benzinovou pumpu, která je hned za mostem, se nyní tak lehce nedostanu. Byl jsem tam zvyklý jezdit, ale teď asi budu brát benzin na Velkomeziříčské. Bude to pro mě jednodušší,“ zamýšlí se Hoffmann.

S komplikacemi musejí počítat i ti, kteří k dopravě po městě používají městské autobusy. Konkrétně linky 5, 10, 11 či 21. Město totiž dočasně zrušilo zastávky Na Holečku a Marie Majerové. O tom netušila děvčata čekající na autobus na první jmenované. „To jsme nevěděly. Tak holt asi půjdeme pěšky,“ říkají dívky a teprve teď si všímají upozornění, které visí na označníku.

Ale ani chodci nemají situaci příliš jednoduchou. Most je totiž uzavřený i pro pěší. Překvapení je to pro kluky, kteří se zastavují na začátku mostu na týnské straně a dohadují se, kudy jít dál. Nakonec uprosí pracovníky na mostu, kteří je tentokrát ještě pustí. V příštích dnech si ale budou muset najít jinou cestu.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ta není úplně snadná. Oficiálně vede přes Týnské údolí pod mostem. Z Týna se tak musí sejít až k Vodovodnímu rybníku a odsud zase nahoru po schodech na ulici Františka Hrubína. Zároveň ale nelze pod mostem odbočit k ulici Kpt. Nálepky.

Tato cesta je pro pěší také uzavřená. „No, zatím to projít jde, ale předpokládám, že za pár dní tady budou stroje nebo lešení, případně z mostu bude něco padat. Takže ta uzavírka má opodstatnění,“ podotýká Petr Nováček, který v Týnském údolí venčí psa.

Výstavba nového mostu v Třebíči-Poušově se asi protáhne, stav pilířů je špatný

Zhruba čtyřicet let starý most není v havarijním stavu, ale už se pomalu blíží k hranici životnosti. Jeho oprava potrvá do konce října letošního roku, předpoklad je, že provoz se na něj vrátí koncem srpna. Jeho oprava má stát devětadvacet milionů korun. V Třebíči je uzavřený ještě jeden most, a to v Poušově. Jeho otevření je naplánované na červen letošního roku.