„Dělá se studie, která má ukázat, jaké by bylo vhodné řešení křižovatky. Hotová bude za půl roku. Zajistili jsme čerstvá a přesná data, kolik aut z jakých směrů tudy projede i kolik projde chodců. Buď tam může být kruhový objezd nebo světelná signalizace, studie ukáže na jednu z variant,“ uvedl Pacal.

Hlavní tříproudá ulice 9. května patří kraji. Ve směru od centra se ve zmíněné křižovatce mění ve dvouproudou, do hry vstupuje sklon terénu. Zrcadlo, které má řidičům pomoci při výjezdu, není žádný velký pomocník. Rosí se, zamrzá a mate, protože řidič, který míří z vedlejší, vnímá auta blížící se po hlavní ve dvou pruzích naopak, než by očekával. „Je to občas ruská ruleta,“ postěžoval si jeden z místních šoférů, pan František.

Semafory by byly rychleji

V případě kruhového objezdu by se muselo výrazně sahat do inženýrských sítí, které jsou pod povrchem. To je vždy komplikace. Navíc by kvůli majetkovým záležitostem do hry vstoupit kraj a vše by bylo zdlouhavější, než kdyby se dělaly semafory. Ty by totiž platilo město, radnice si na svém území snadněji vyřídí vše potřebné.

„Polemiku, zda semafory nebo kruhový objezd, máme za sebou. Osobně mi vychází lépe varianta světelné křižovatky, protože když je námraza, můžou se světla vypnout a jezdí se podle původního režimu hlavní a vedlejší komunikace. Zatímco v případě kruhového objezdu se místo ucpe a auta se nerozjedou z žádného směru,“ podotkl Pacal. „Ale je to můj laický názor a počkám na vyjádření odborníků. Pokud řeknou semafory, město nebude otálet a vybuduje je co nejrychleji,“ řekl.

A další semafory

Nejsou to jediné semafory, které by mohly v Třebíči přibýt. Připravuje se osazení světly v křižovatce Hrotovické ulice s Kosmákovou u čerpací stanice Benzina.

Letos se dělaly semafory v Hrotovické na křížení s ulicí Spojovací. Nepotvrdily se původní obavy, že se budou tvořit fronty. Naopak. Světla se tam osvědčila.