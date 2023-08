Nové prodejny v moravskobudějovickém obchodním centru mají přibývat i v dalších letech. Před vánoční sezónou tam otevřou čtyři další provozovny. Do dvou let pak budou mít zákazníci ještě širší výběr než dosud.

V Moravských Budějovicích rozšiřují obchodní centrum. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Deníku to potvrdil Ota Kohoutek z investorské firmy FMZ. „Máme ještě v plánu třetí etapu. Ta by měla být závěrečná. Ještě je ale potřeba vyřešit majetkoprávní vyrovnání s vlastníky pozemků. To ještě musíme doladit,“ prozradil. Jaké obchody v Moravských Budějovicích letos budou a kdy konkrétně otevřou, už Deník v minulosti informoval.

Podle Kohoutka by měly další prodejny stát nejpozději do roku 2025. „V té době už budou všechny tři fáze dokončené. V příštím roce chceme zvládnout legislativní stránku a získat na stavbu povolení. Za dva roky bychom se už věnovali samotné výstavbě,“ předeslal s tím, že už má i první zájemce o prostory. „Konkrétní ještě nebudu, protože to není smluvně garantované. Do té doby řetězce jmenovat nebudu,“ dodal investor.