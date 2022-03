Půjde o část od Penny do zatáčky na křižovatku ulice Velká Brána a Úvoz. „S tím souvisí objížďka, kdy do Penny bude příjezd shora od centra,“ upřesnil jemnický starosta Miloň Slabý. Vedení radnice objízdné trasy konzultovalo s místním oddělením policie. „Snažili jsme se, abychom lidem co nejméně zkomplikovali život,“ ubezpečil.

Opravu schvalují i místní. „Sice pro nás přinese určité omezení, ale silnice už je v takovém stavu, že je rekonstrukce určitě na místě. Jsem ráda, že to probíhá na etapy, přijde mi, že to pak není taková zátěž,“ míní Eliška Čechová z Jemnice.

Najdou se ale i obyvatelé, kteří jsou vůči rekonstrukci skeptičtí. „Nojo, začalo jaro, takže klasicky se desetiminutová cesta protáhne kvůli objížďce klidně na půl hodiny. Je sice pravda, že silnice v Jemnici tu rekonstrukci potřebuje jako sůl, ale všechno to na můj vkus trvá až moc dlouho. Pamatuju si, že už dřív jsem kolikrát šla okolo té stavby, a nebyla tam ani ruka, ani noha, tak snad se to nebude opakovat,“ sdělila Lucie Růžičková, která do Jemnice často jezdí.

Časový harmonogram rekonstrukce:

1.etapa: už proběhla v období 4/2021 – 7/2021 – v úseku od mostu v Podolí až ke křižovatce ulic Úvoz a Na Podolí.

2.etapa: už proběhla v období 8/2021 – 11/2021 – ulice Tyršova, Husova a Velká Brána, od křižovatky ulic Tyršová a Lípová až k vjezdu na náměstí na ulici Husová.

3. etapa: období 4/2022 – 6/2022 – ulice Velká Brána a Úvoz, od vjezdu do Penny až po křižovatku ulic Úvoz a Na Podolí.

4. etapa: období 7/2022 – 9/2022 – ulice Velká Brána a Palackého, od křižovatky u vjezdu na náměstí až po vjezd do Penny.

Začala třetí etapa rekonstrukce průtahu Jemnicí.Zdroj: se souhlasem města JemniceVzhledem k rozsahu rekonstrukce vybízí starosta místní k toleranci. „Bude to stát velké úsilí a nervy celé město i zhotovitele. Proto prosím o trpělivost a rozumný přístup ke komunikaci nejen s investory akce,“ požádal Slabý.

Místní obyvatele po skončení této akce bude čekat ještě poslední etapa rekonstrukce, ta by předběžně měla začít někdy v červenci. „Zbývající části ulice Velká Brána dělníci opraví od jara. Zprůjezdní se do konce září příštího roku. Kompletně hotovo by mělo být do konce listopadu 2022,“ informovala již dříve krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Jemnice má za sebou prozatím dvě etapy úprav. Již minulý rok se pracovalo například na úseku od mostu v Podolí až ke křižovatce ulic Tyršová a Lípová. Součásti stavby byla také úprava křižovatky s ulicí V Ráji, napojení místních komunikací, sjezdů a části přilehlých chodníků včetně přeložky inženýrských sítí.