Kdo chce jet z jižní části Třebíče do centra, případně na Jihlavu, ten se musí ode dneška vybavit pořádnou trpělivostí . A hlavně ostražitostí. Na křižovatce Nádražní-Bráfova-Jungmannova se totiž z Nádražní ulice nedá odbočit ani doleva, tedy do centra, ani se zde nedá jet rovně do „Jungmannky“. A aby toho nebylo málo, z Bráfovy třídy nelze odbočit ani k zimnímu stadionu.

Většina řidičů na nové zakazující značky koukala jako na zjevení. „Vůbec nechápu, co se to tady děje. Vždyť teď je vlastně nemožné dostat se z „Domků“ nějak normálně do města. Jedinou možností je vzít to velkou oklikou přes Hrotovickou, jenže tam se budou štosovat auta, která jedou od Znojma nebo od Dukovan,“ zamyslel se Petr Zajíček. „Ještě se dá jet přes Eliščinu, ale z ní je velký problém odbočit na Bráfku ve směru do centra. Podle mě bude dost lidí riskovat jízdu kolem nádraží, kde je sice průjezd zakázaný, ale na druhou stranu jsou tam pak semafory, takže na Bráfku se člověk dostane snáz,“ doplnil řidič svou úvahu.

Zmíněná křižovatka je jedna z nejvytíženějších ve městě. „Mně moc nejde na rozum, proč zde udělali možnost odbočení doprava. Bez té by se dost lidí obešlo, protože stejně naprostá většina chce odbočit vlevo. Spíš to mělo být naopak,“ okomentoval situaci spjatou s občasným troubením klaksonů Jiří Sobotka, který počáteční zmatky pozoroval na přechodu pod nádražím. Mimochodem, i tento přechod bude zavřený. Chodci budou muset přecházet až u evangelického kostela.

Problém ale nastal i při cestě po ulici Kateřiny z Valdštejna, tedy od zimního stadionu. Zde jsou totiž značky, které informují, že průjezd přilehlou Husovou ulicí je uzavřený. Jenže vzápětí je další cedule, která značí, že objížďka je vedená právě Husovou. „Pro Třebíčáky je v tom chaos. Asi nejsem sama, kdo těch několik baráků nad zimákem, jak je třeba antikvariát nebo hygiena, už považuje za ulici Kateřiny z Valdštejna. Jenže ejhle, ona je to Husova. Takhle to vypadá, jako by byla celá Husova uzavřená, přitom se jedná jen o tuhle malou odbočku směřující k Bráfově třídě,“ popsala řidička Naďa Svobodová, která před zakazujícími cedulemi u zimního stadionu zastavila a hloubala nad tím, jak se dostat dál.

„Nevím, kdo ty popisky na cedulích vymýšlí, ale musí to být nějaký Hotentot, který snad v životě v Třebíči nebyl, nebo byrokrat, který se řídí jen směrnicemi a nekouká vpravo vlevo. Mnohem pochopitelnější by přece bylo, kdyby tam napsali, že je uzavřená odbočka na Bráfovu třídu. To by bylo srozumitelné místním i mimotřebíčským. Ti první by to pochopili na první dobrou, ti druzí by na mapě nebo navigaci viděli, že Bráfova je přímo nad námi a odbočit se odsud na ni nedá,“ kroutila hlavou Svobodová.

V Třebíči začaly práce na křižovatce pod nádražím, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Dopravní komplikace na křižovatce pod třebíčským vlakovým nádražím potrvají až do 31. srpna. „Je to kvůli výkopovým pracím a instalaci nových semaforů. Řidiči budou využívat ve směru Husovy ulice objízdnou trasu po Bráfově třídě, Masarykově náměstí, ulici Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna. Objízdná trasa ve směru Bráfovy třídy povede ulicemi Husova, Jungmannova a Bedřicha Václavka,“ informovala mluvčí města Irini Martakidisová.

Naopak už je bez omezení průjezdná křižovatka pod úřadem práce, kde práce na semaforech již skončily.