Právě nad strání mezi Modřínovou a Brněnskou ulicí se zastupitelé pozastavili při schvalování prodeje pozemků. „Otázka je, jak je to tam se stabilitou. Když se na Kopcích prodávaly pozemky pro řadovky, byla to vlastně násypka. Musely se tam dělat dodatečné investice,“ poznamenal opoziční zastupitel za Třebíč Občanům! (TO!) Jaromír Barák.

Podle Baráka by město pozemky vůbec nemělo prodávat. „Prodáme je firmám, které tam vybudují komerční byty. Přitom by tam mohla být zeleň. Město by takovým způsobem postupovat nemělo,“ uvedl.

Oslavy konce války: na Podzámeckou nivu v Třebíči seskočí parašutisté

Opozice je v názoru na výstavbu poněkud rozpolcená. Barákův stranický kolega Aleš Novák by byl raději, aby domy stavělo přímo město. „Bytů máme málo. Vím, že vedle těchto domů se bude stavět ještě městský. Ale tady budeme prodávat pozemky, které můžeme sami využít k výstavbě,“ zamyslel se Novák.

Starosta Pavel Pacal namítl, že postavit tak velký objekt je velice drahé. „Ve zmíněném městském domě se vybudují startovací a sociální byty. Vybudovat takový dům stojí zhruba pětašedesát milionů korun. Představa, že město bude sázet jeden bytový dům za druhým, není ekonomicky jednoduchá,“ vysvětlil Novákovi Pacal.

Schváleno: Třebíč koupí borovinský kulturní dům, rozhodli zastupitelé

Vyvolávací ceny pozemků se pohybovaly mezi necelými osmi až jedenácti miliony korun. Největší pozemek se vydražil za trojnásobek vyvolávací ceny, ostatní dva za zhruba dvojnásobek. „S konečnou částkou jsme spokojení. Cena odpovídá tomu, co se na realitním trhu děje. Developeři nyní na každém pozemku po dvou bytových domech. Zároveň musí vytvořit i zázemí okolo. Tedy zřídit parkovací místa, vysadit zeleň či vytvořit podzemní kontejnerová stání,“ popsal Pacal.

Všechny tři pozemky vydražily právnické osoby. Mezi ně patří i třebíčská společnost Kerama, která za více než tři tisíce metrů čtverečních zaplatí třiadvacet milionů korun. „Máme hrubou představu, kolik by tam mohlo být bytů, ale zatím to nebudu konkretizovat. Předpokládám, že zhruba do čtrnácti dnů proběhne schůzka s ostatními dražiteli a také se městem, kde si řekneme podrobnosti. Já osobně na těch domech rozhodně nechci dělat nějaké atypické zvláštnosti. Chci, aby vypadaly pěkně a lidem se v nich dobře bydlelo,“ uvedl majitel Keramy Jiří Mastný.



Pozemky pro bytové domy v sídlišti Na Kopcích



- Nacházejí se na jižní straně Modřínové ulice



- Vydražily je tyto firmy:



Taros Reality, s. r. o., Praha (3989 m2 za 32,8 mil. Kč)

Kerama, s. r. o., Třebíč (3355 m2 za 23 mil. Kč)

S.O.K. real, a. s., Střítež (2829 m2 za 14 mil. Kč)



- Domy mají mít kolaudaci nejpozději 31. prosince 2026