Kraj totiž plánuje velkou opravu průtahu přes Dalešice, navíc jednu část městysu čeká pokládka elektřiny do země. A tím to nekončí.

Stavební práce začnou v dubnu, městys doufá, že díky dotaci se jim podaří využít situace a zrekonstruovat i chodníky.

Zdroj: Deník

„Trošku máme problém s jakousi časovou osou, práce na silnici začnou v dubnu, to stejné s pokládkou elektřiny do země. My jako městys se teprve na přelomu června a července dozvíme, zda nám vyšel dotační titul, abychom mohli opravit chodníky. Nejspíš začneme trošku se zpožděním, ale budeme doufat, že to vyjde,“ vysvětlil starosta městysu Jiří Loukota.

Pokud se zadaří a dotace vyjde, čeká Dalešice v podstatě generální oprava komunikací.

„V minulém roce jsme kvůli opravě průtahu zpevnili a opravili objízdné trasy kolem rybníka, které mají nyní nový povrch. Navíc jsme si řekli, že když už bude obec rozvrtaná, tak se vším všudy. Ozval se nám Eon, protože v části od fary až směrem na Hrotovice je nejstarší vedení proudu. Nově je budou ukládat do země, tudíž nám zlikvidují sloupy a nám nezbývá nic jiného, než udělat nové veřejné osvětlení,“ řekl Loukota.

Dalešice



Městys Dalešice

Dalešice 87 675 54 Dalešice



Kontakt:



telefon: 568 860 670 E-mail: mestys.dalesice@gmail.com

úřední hodiny: pondělí a středa 7.00 až 12.00 a 13.00 až17.00

V ostatní dny je návštěva možná po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.



Základní informace



Dalešice leží v jihovýchodní části kraje Vysočina asi dvacet kilometrů od města Třebíč v nadmořské výšce 398 metrů. Počet obyvatel žijících v obci je 606. Obec je členem mikroregionu Hrotovicko, Horácko – ekologický mikroregion, Energoregion 2020, MAS Rokytná a SMS ČR. V obci se nachází mateřská a základní škola. Pro vyplnění volného času slouží knihovna a pro příznivce sportu sokolovna. Mezi aktivní spolky v obci patří především Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol nebo Myslivecké sdružení Dalešice. Konají se zde každoročně různé sportovní soutěže či kulturní akce, příkladem jsou například Pouť na sv. Petra a Pavla, Postřižinské slavnosti, Župní přespolní běh a další. Dalešice leží na silniční trase z Třebíče do Dukovan a dobré dopravní spojení umožňuje živé vazby Dalešic k městu Třebíč. K pěším i vodáckým výletům láká nedaleko přehrada na řece Jihlavě a informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany.



Zajímavosti v okolí



Malou obec znají všichni milovníci piva a také díky filmu Postřižiny, který v roce 1980 v dalešickém pivovaru natočil režisér Jiří Menzel na motivy literární předlohy Bohumila Hrabala. Uprostřed Dalešic stojí zámek se zajímavou vstupní bránou, sochařskou výzdobou a přilehlým parkem, k němu přiléhá románskogotický kostel sv. Petra a Pavla a u hřbitova se nachází kaple sv. Kříže. Před základní školou lidé najdou bronzovou bustu básníka Vítězslava Nezvala. Jeho otec byl v Dalešicích řídícím učitelem a sám básník zde několik let působil. V Dalešicích začíná Pivovarská cyklotrasa, kterou se mohou vydat zájemci až k Zámeckému pivovaru v Oslavanech. Během trasy uvidí další zajímavá místa, například Dalešickou přehradu. Turisté si zde mohou dopřát výletní plavbu lodí Horácko. Přehrada se nevyužívá jen k rekreaci a výletním plavbám, ale proudí odtud voda také do Jaderné elektrárny Dukovany, kde je možné navštívit moderní informační centrum s řadou interaktivních prvků.